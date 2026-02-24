Ce dezvăluie vinul favorit despre personalitatea ta?

Dacă ați văzut filmul din 2004 „Sideways”, cu siguranță vă veți aminti de personajul snob al vinului, Miles, interpretat de Paul Giamatti, care se înfuria în mod amuzant pe cel mai bun prieten al său, Jack, care nu avea preferințe în materie de vinuri, pentru că acesta refuza să bea merlot în weekendul lor de degustare de vinuri. Părerea lui Miles despre merlot a devenit atât de virală la acea vreme, încât a dus la scăderea vânzărilor de merlot ani de zile după aceea, potrivit yourtango.com.

Preferințele și personalitatea

Poate că totul s-a redus la psihologia lui Miles și a lui Jack deoarece cercetătorii de la Școala Normală din Beijing - Universitatea Baptisă din Hong Kong au descoperit o corelație directă între cele cinci mari trăsături de personalitate: deschidere, conștiinciozitate, extroversiune, agreabilitate și nevrotisul și preferințele oamenilor în ceea ce privește vinul, în specialconținutul de alcool.

Conținutul de alcool din vin nu se rezumă doar la cât de ușor te îmbată. Este, de asemenea, o componentă cheie a profilului aromatic, texturii și intensității generale a unui vin. Cu cât conține mai mult alcool, cu atât aroma este mai intensă. Și când cercetătorii au antrenat un model de inteligență artificială pentru a analiza aproape 10.000 de recenzii online despre vin, au descoperit o relație fascinantă între tipul de personalitate și preferința pentru alcool.

Deschis și agreabil

Printre cele cinci mari trăsături de personalitate menționate anterior, „deschiderea” se referă la curiozitatea intelectuală a unei persoane și la afinitatea acesteia pentru experiențe noi, în timp ce „agreabilitatea” arată o preferință pentru cooperare și o dinamică socială armonioasă.

Este logic ca aceste două tipuri de oameni să aibă o afinitate unul pentru celălalt, și se pare că acest lucru se extinde și la preferințele lor legate de vin. Cercetătorii au descoperit că persoanele care au obținut scoruri mari la aceste două trăsături au preferat vinurile cu conținut ridicat de alcool.

Deoarece vinurile cu conținut ridicat de alcool tind să aibă profiluri de aromă mult mai complexe, cercetătorii presupun că indivizii cu o deschidere ridicată, care sunt entuziasmați de experiențe noi, gravitează în mod natural către acestea pentru gustul lor nou și interesant.

În ceea ce privește persoanele cu un grad ridicat de agreabilitate, cercetătorii susțin că preferința lor pentru vinurile cu conținut ridicat de alcool provine din prestigiul și calitatea percepută a acestor vinuri. Dorind să respecte normele sociale, aceste persoane sunt atrase de vinurile apreciate și acceptate.

Extrovertit și nevrotic

Persoanele cu extroversiune și nevrotism ridicat au preferat vinurile cu conținut scăzut de alcool.

Cei care au preferat vinurile mai puțin îndrăznețe, cu conținut scăzut de alcool, au fost oarecum surprinzători. Cercetătorii au descoperit că, cu cât o persoană era mai extrovertită, cu atât preferă mai mult vinurile cu conținut scăzut de alcool, cu un profil de aromă mult mai blând.

Ai crede că petrecăreții lumii ar dori cea mai tare și de cea mai înaltă calitate de băutură, nu-i așa? Însă cercetătorii au spus că acest lucru se datorează probabil unei preferințe care nu are deloc legătură cu vinul: extrovertiții își doresc ca petrecerea și socializarea să dureze cât mai mult posibil, așa că aleg vinul pe care este mai ușor de băut, astfel încât momentele bune să dureze mai mult.

Cât despre persoanele cu un nivel ridicat de nevrotism? Ei bine, nevrotismul înseamnă, în mare parte, dorința de a deține controlul, iar vinurile cu conținut scăzut de alcool prezintă un risc mai mic de a te simți prea epuizat pentru a putea gestiona scandalul. Mai ales datorită modului în care alcoolul ne poate influența emoțiile, cercetătorii susțin că preferințele nevroticului sunt probabil o formă de autoprotecție.

Conștiincios

Când vine vorba de persoanele cu un nivel ridicat de conștiinciozitate, acestea par a fi adevărații neutri ai lumii iubitorilor de vin. Persoanele conștiincioase sunt de obicei disciplinate și atente la sănătatea lor, ceea ce ar indica faptul că ar alege vinuri cu conținut scăzut de alcool.

Dar sunt, de asemenea, orientate spre obiective și se concentrează adesea pe calitatea lucrurilor, ceea ce sugerează că ar gravita spre vinurile mai prestigioase.

În schimb, preferințele lor nu păreau să urmeze niciun tipar, ceea ce i-a determinat pe cercetători să emită teoria că aceste valori și preferințe concurente se anulau practic reciproc.

Desigur, un studiu realizat de inteligența artificială pe un singur segment al populației, persoanele care cumpără vinuri online și își exprimă opiniile despre acesta, nu poate fi neapărat considerat cuprinzător și concludent.

Dar concluziile au sens. Data viitoare când nu ești de acord cu un prieten la restaurant despre ce sticlă de vin să cumpărați, poate vei observa cum totul se reduce nu doar la gust, ci și la personalități diferite. Cine ar fi crezut?!

