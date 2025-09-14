Ce fel de prietenă ești, în funcție de luna nașterii

Ianuarie

Egoista

Ianuarie este prima lună a anului, simbolul ambiției și al schimbării. Timpul este esențial. La un moment dat este partenera ta perfectă în crimă, în următorul poate fi dispărută săptămâni întregi. Nu este vina ei că se pune pe primul plan, pentru că majoritatea oamenilor orientați spre obiective o fac.

Nu este pentru că nu-i pasă. Pur și simplu nu este conștientă de faptul că acțiunile ei trecătoare pot fi uneori percepute ca fiind egoiste. Suntem cu toții ocupați, dar cu toții avem nevoie unii de alții.

Februarie

Misterioasa

Această fată pare să aibă capul în nori, dar știe exact ce face. Nu este genul care să se laude, este destul de umilă. Este completă, unii oameni ar putea confunda asta cu o superficialitate. Deși pare că poate fi „peste tot”, de fapt este foarte hotărâtă. Este prietena misterioasă pe care nu o putem înțelege niciodată.

Indiferent de câți ani o cunoaștem, ea ne poate ține mereu în suspans. Există ceva la ea pe care nu-l putem identifica exact. Este naturală, în cel mai bun mod posibil. Este inteligentă, fără a se strădui prea mult. Este loială, fără etichete. Este încrezătoare, în tăcere. Este discretă pentru că nu simte niciodată nevoia să compenseze prea mult.

Martie

Creativa

Artistă, dramatică, bună, naivă, visătoare. Ai toată această creativitate, ai toată această motivație, dar concentrarea este decăderea ta. Nu pentru că nu te concentrezi suficient de mult. Te concentrezi pe lucrurile greșite. Sentimentele tale pot tinde să-ți anuleze logica. Te concentrezi mult prea mult pe ceea ce cred alții despre tine. În realitate, acei oameni nu contează cu adevărat. Te extenuezi fără motiv. Nu înseamnă că sentimentele tale ar fi nejustificate, dar dacă ai învăța să nu-ți pese, ai putea să te scutești de o mulțime de lacrimi. Oamenii nu se gândesc la tine atât de mult pe cât crezi tu. Nu-i lăsa să aibă această putere inutilă asupra ta.

Este prietena de la care ai 5 apeluri pierdute în pauza de prânz, dar care pleacă într-o călătorie neașteptată dintr-un capriciu, fără să spună nimănui. Pentru ea e totul sau nimic. Trăiește din sentimente și prosperă pe instinct. Este acea prietenă nebună care te ajută să-ți urmărești fostul partener și la care poți plânge la 3 dimineața. Fata asta e ca o ceapă, are straturi.

Aprilie

Hotărâta

Nimic nu e mai surprinzător decât cea mai bună prietenă din aprilie. Într-un minut râde lângă tine, iar în următorul e extrem de serioasă. Fata asta e foarte distractivă, dar nu te lăsa păcălit de simțul umorului - nu e o glumă. Este foarte pasionată de principiile ei și rămâne fidelă convingerilor sale. Nu își compromite valorile pentru nimeni, însă nu este mereu dispusă la judecăți. Este prietena perfectă căreia să-i ceri sfaturi. Cea mai bună prietenă din aprilie nu-ți spune ce vrei să auzi, dar nici nu te judecă și nu te defăimează.

Fetele din aprilie sunt foarte hotărâte. Știu ce vor, când vor. Această prietenă nu este genul care se oprește în trecut. Se ridică și merge mai departe. Este prietena ta inspirațională. Onestitatea sa brutală te poate speria uneori, dar știi că este adevărul viu al realității.

Mai

Loiala

Această fată este mereu la celălalt capăt al firului și ascultă drama nesfârșită a băieților. Prietena din mai este întotdeauna primul tău apel, fie că este vorba de un coleg de studiu, o întâlnire la prânz sau pur și simplu vrei să împărțiți o sticlă de vin pentru că e miercuri. Această prietenă este mereu motivată și înțelegătoare. Deși chiar și ea are limitele ei cu tine. Îți spune de atâtea ori că băiatul cu care ești nu este potrivit pentru tine. Deși îți spune că greșești, nu se oprește niciodată din ascultare.

Prietena din mai poate fi încăpățânată, dar vine din inimă, nu din mândrie. Este întotdeauna cu intenții bune. Este o prietenă puternică și muncitoare, ceea ce este evident în fiecare aspect al vieții ei. Atitudinea ei de a nu renunța niciodată o face să aibă succes la locul de muncă și în viața personală. Crede cu tărie în comunicare și va încerca întotdeauna să vorbească despre toate lucrurile.

Iunie

Schimbătoarea

Această fată este sufletul petrecerii și profită la maximum de timpul ei. Face mereu fotografii, se îmbată mereu și dispare mereu. Este simbolul curiozității. Este fermecată de experiențe noi și vrea să-și trăiască viața la maximum. Este mereu dispusă la orice, dar nu este cunoscută ca fiind domnișoara de încredere. Este o visătoare, nu o realistă. Deși este plină de entuziasm, uneori poate prelua mai mult decât poate. Prietena din iunie are o gamă diversificată de interese. Oricât de mult ar vrea să se dedice tuturor lucrurilor, există un număr limitat de ore într-o zi.

Fata din iunie este o persoană politicoasă, poartă multe pălării. Este greu de descifrat pentru că se schimbă constant. Fiecare zi este o nouă aventură. Fiecare zi este o nouă identitate. Nu există niciodată un moment plictisitor cu ea. Este confidenta ta și refugiul tău în același timp. Este la fel de frumoasă pe cât este de complexă.

Iulie

Inocenta

Ești foarte intuitivă, dar îți place să păstrezi asta pentru tine. Citești oamenii mai bine decât și-ar putea imagina ei vreodată. Poți fi secretoasă, dar ești și foarte sinceră. Nu țipi după atenție, motiv pentru care unii oameni te pot confunda cu timiditatea. Nu ești neapărat timidă, pur și simplu nu ești nesuferită. Îți place cine îți place. Dacă nu ai nimic frumos de spus, nu trebuie să spui nimic.

Ești prietenoasă cu toată lumea, dar poți avea un simț al umorului negru. Sarcasmul este mecanismul tău de apărare. Unii oameni s-ar putea să nu te înțeleagă întotdeauna, iar asta poate fi frustrant uneori. Deși te faci vinovată de o criză de nervi din când în când, de cele mai multe ori știi că nu e așa. Natura ta pașnică este adesea confundată cu inocența, totuși, este omniscientă.

August

Amuzanta

Ești distractivă, ești o romantică fără speranță, ai un zâmbet care luminează orice cameră (și știi asta). Ai încrederea majoretei principale, dar în secret ai stima de sine a suplinitoarei din clubul de teatru. Ești amuzantă dar nu râzi când gluma e pe seama ta. Ești perfectă pentru orice eveniment. Ești neînfricată. Nu te temi să încerci lucruri noi și să ieși din zona ta de confort. Ești generoasă și grijulie. Nu te temi să spui ce gândești. Cu toate acestea, ai tendința să-ți maschezi nesiguranța cu egoul tău uriaș. Te comporți ca fata pe care toată lumea o dorește, te pui pe propriul piedestal.

Deși încrederea ta este copleșitoare, există în tine un artist meditativ care vrea mai mult decât ceea ce este la suprafață. Această fată este într-o luptă constantă cu mândria și inima ei. Acționează cel mai unit, nu lasă pe nimeni să știe, dar plânge singură în baie. Are laturi contradictorii ale personalității sale. Toată lumea depinde de ea, dar nu știe pe cine să se bazeze. Este prima care oferă ajutor, dar ultima care îl primește.

Septembrie

Raționala

O amintire incredibilă, ai fost detectiv particular într-o altă viață. Iubești controlul; ai nevoie de el. Când un lucru din viața ta nu funcționează, nu îl accepți. N. Dacă viața ta amoroasă tocmai a explodat, nu te îngrijora. Mergi la Paris, îți găsești jobul de vis, devii superfemeia care ți-ai dorit dintotdeauna să fii. Când ceva lipsește din viața ta, umpli instantaneu golul cu altceva sau cu cineva. De obicei, te distragi cu munca, nu te gândești prea mult și nu jelești, îți schimbi concentrarea. Totul este un joc pentru tine și câștigi întotdeauna (dar știai deja asta).

„Jocurile” tale pot părea copilărești și încăpățânate. Dar, sincer, ești conștientă de tine și știi deja asta. Cu toate acestea, ești prea înrădăcinată în obiceiurile tale ca să te schimbi. Nu poți învăța un câine bătrân trucuri noi. De ce să te schimbi când ești deja perfect?

Ești foarte atentă și calculată. Deși comportamentul ei poate fi glacial, este cu adevărat înțelegătoare. Poate că are un dulap plin de schelete, dar nu este fără inimă. Păstrează secrete, dar își respectă și promisiunile.

Octombrie

Echilibrata

Această fată este blestemată cu un talisman norocos. Nu gândește niciodată prea departe pentru că nu a fost niciodată nevoită. Nu este o planificatoare. Ea merge cu vântul și are încredere în soartă. Dacă așa e menit să fie, așa va fi. Nu crede în forțarea destinului. Fata de octombrie este întotdeauna fata care pare să „înțeleagă” fără să încerce măcar. Se descurcă prin viață fără efort, cu părul ondulat natural, ca de plajă. Poate că nu știe întotdeauna ce vrea, dar știe ce nu vrea.

Mulți oameni confundă natura ei hippie cu neglijența. Fata de octombrie nu este deloc neglijentă - este foarte pasională, pur și simplu alege să nu se streseze. Lumea reală poate fi un loc teribil, se bucură de fantezia ei. Este dovada vie „dacă crezi, se va întâmpla”. Mintea este mai presus de materie este mantra ei. Fata de octombrie este despre energia pozitivă și despre a lăsa Universul să-și urmeze cursul.

Noiembrie

Pretențioasa

Cochilie dură la exterior, moale și pufoasă la interior. Această fată se prezintă ca nimeni alta. Intră stăpânind locul dar încrederea ei merge pe gheață subțire. Nu poate respira fără aprobarea altor oameni. Are standarde extrem de înalte pentru ea însăși și este orice altceva decât leneșă. Cu cât își stabilește ștacheta mai sus, cu atât mai mare va fi căderea ei. Fata din noiembrie muncește mai mult decât oricine și face cunoscut faptul că eforturile ei nu trec neobservate. Deși poate fi cea mai bună prietenă pe care ai avut-o vreodată, îți va aminti mereu de fiecare lucru mic pe care l-a făcut vreodată pentru tine. Este sinceră până la punctul de a răni. Umilința nu este cea mai bună calitate a ei. Răbdarea nu este nici virtutea ei.

Cel mai înfricoșător aspect al prietenei din noiembrie este faptul că are întotdeauna dreptate. Îi citește pe ceilalți oameni mai bine decât se citesc pe ei înșiși. Intuiția ei socială este impresionantă și intimidantă. Prietena din noiembrie este intens motivată. Speranțele și așteptările ei sunt atât de mari, încât orice mică discrepanță devine un nor întunecat în jurul ei. Prietena din noiembrie are o ofensivă agresivă, cu cea mai delicată apărare. Atitudinea lor de atotștiutor vine din nesiguranță, nu din aroganță. Insultele brutale cu adevărul sunt mecanismul lor de apărare atunci când sunt dezamăgiți. Adevărul este că sensibilitatea sa secretă este harul salvator dar încearcă mereu să ascundă această latură a sa.

Prietena din noiembrie este plină de contradicții. Această fată poate asculta problemele tale luni de zile și nu se plictisește niciodată. Este mereu suportivă și sinceră. Cea mai bună prietenă din noiembrie încearcă mereu să te ajute, chiar și atunci când nu pare așa.

Decembrie

Distractiva

Mereu întârzii dar zâmbetul tău este contagios. Ne înveselești mereu - chiar și atunci când ar trebui să fim supărate pe tine. Ești amuzantă, dar totuși demnă de încredere. Urăști angajamentele, dar știm că ne putem baza în continuare pe tine. Poate flirta și scapă de orice. Este întotdeauna prima invitată la petrecere. Fetele vor să fie cele mai bune prietene ale tale, iar băieții vor să se întâlnească cu tine.

Va dori mereu atenție, înasă nu o va cere niciodată. Nu se va lăuda cu nimic, nu este nevoie. Este sigură pe ea și nu are nimic de demonstrat nimănui. Știe cine este și nu-i pasă dacă îți place sau nu. În mod ironic, asta o face atractivă, atitudinea ei de genul „Vreau, vreau, nu-mi pare rău”. Ea ne-a cucerit pe toți într-o clipă. Totuși, fiind cea mai dorită prietenă, are tendința de a se suprasolicita. 3 petreceri într-o singură noapte, „Pot să o fac”, spune ea (dar nu chiar...). Te-a păcălit până acum, nu este perfectă. Face promisiuni pe care rareori le respectă și scapă nepedepsită de fiecare dată. Este periculoasă pentru că o ierți întotdeauna, potrivit collective.world.