Cum atragi sufletul pereche: 8 lecții despre iubire

În basme, prințesa se îndrăgostește de Prințul Fermecător, fug împreună și trăiesc fericiți până la adânci bătrâneți. Însă, dacă suntem realiști, aceste idealuri omit un adevăr esențial: o relație sănătoasă și fericită cere efort. Nu apare peste noapte și nu există o formulă magică care să aducă instant iubirea dorită.

Experți în relații precum Dr. Tammy Nelson, Harville Hendrix și Helen LaKelly Hunt (Imago Institute), Tony Victor LCPC, Sue Butler LMFT și terapeuta certificată Kimberly Anderson explică în profunzime ce presupune o relație împlinită și ce este cu adevărat necesar pentru a-ți găsi sufletul pereche, scrie yourtango.com

Iată 8 moduri simple prin care îți poți atrage sufletul pereche:

1. Renunță la nemulțumiri și începe să te analizezi pe tine

Mulți dintre noi intrăm în relații fără mentalitatea potrivită. Avem o listă mentală cu tot ce ne dorim de la un partener, iar când apare cineva bun, începem să căutăm defecte.

De cele mai multe ori, nemulțumirile legate de partener reflectă, de fapt, nemulțumiri personale. Problema apare atunci când nu ne acceptăm pe noi înșine și sperăm ca altcineva să umple golurile interioare. Dacă nu te placi sau nu te iubești, îți va fi extrem de greu să iubești pe altcineva.

Mitul iubirii ideale ne face să credem că altcineva trebuie să ne „completeze”. Cultura ne transmite constant că avem nevoie de o relație pentru a fi împliniți, iar acest lucru face esențială autoanaliza sinceră.

2. Explorează cine ești cu adevărat

Acceptarea originii tale și a trecutului te ajută să te împaci cu experiențele tale și să te simți mai împlinit. Cercetări publicate în Journal of Happiness Studies arată că, în acest punct, poți aștepta ca cineva să îți împărtășească fericirea — nu să fie sursa ei.

Când îți înțelegi propria poveste, nu mai cauți pe cineva care să umple golurile. Devii o persoană completă, iar relația devine un plus în viața ta, nu o soluție de salvare.

3. Angajează-te să oferi iubirea pe care vrei să o primești

Punem foarte multe așteptări pe umerii celuilalt și uităm să oferim exact ceea ce ne dorim. Angajamentul într-o relație înseamnă să fii tu însuți iubirea pe care o cauți.

Ținerea scorului — „eu am oferit mai mult, tu mai puțin” — rareori duce la ceva bun. Când te concentrezi pe a fi partenerul pe care ți-ai dori să-l ai, de cele mai multe ori inspiri aceeași energie înapoi.

4. Renunță la mitul iubirii perfecte

Un alt mit este ideea că poți deveni o persoană iubitoare doar prin iubirea de sine. Cercetări ale National Healthy Marriage Research Center arată că atunci când cuplurile trec de la o viziune individualistă la una relațională, trăiesc iubirea la nivel neurochimic.

Devii conștient de impactul acțiunilor tale asupra celuilalt. Când iubești, simți iubire. Când respingi, trăiești acea respingere. Astfel, a te iubi pe tine înseamnă, de fapt, a iubi necondiționat pe altcineva.

5. Înțelege chimia iubirii

Studiile despre baza neurală a iubirii necondiționate, publicate în Psychiatry Research Journal, arată că atunci când oferi iubire fără a aștepta ceva în schimb, chimia creierului se modifică.

Creierul procesează actul de a iubi ca și cum ai primi iubire. Este un cerc frumos: iubirea oferită te umple, la propriu, din interior.

6. Înțelege cum iubirea de sine se naște din iubirea pentru celălalt

Purtăm rănile trecutului și ne luptăm cu prezentul. Însă într-un cuplu, viitorul poate fi imaginat și construit împreună, chiar dacă prezentul nu este perfect.

Relația devine un parteneriat conștient, orientat spre a crea iubirea dorită. Ca societate, supraestimăm ideea de iubire ușoară și subestimăm munca necesară pentru a menține respectul, bunăvoința și aprecierea reciprocă.

7. Realizează că „a-ți plăcea” este mai important decât „a iubi”

Este esențial să descoperi dacă vă placeți cu adevărat, nu doar dacă vă iubiți. Cum vă tratați? Aștepți cu bucurie să-l vezi? Ți se pare o persoană interesantă?

Iubirea este un concept abstract și diferit pentru fiecare. Valorile comune, lucrurile importante pentru amândoi și modul în care vă conectați zilnic sunt ingredientele reale ale unei relații solide.

8. Ia relația pas cu pas, conversație cu conversație

Poți schimba o relație printr-o singură conversație. Iar lumea se schimbă prin relații mai bune. Elementul comun tuturor relațiilor tale ești tu.

Adevărul greu de acceptat este că fiecare relație începe cu tine. Nu poți găsi iubire autentică dacă nu te iubești pe tine. Studiile National Center for Biotechnology Information arată o legătură directă între satisfacția într-o relație și stima de sine.

Un studiu desfășurat pe 885 de cupluri timp de 12 ani a demonstrat că dezvoltarea stimei de sine la ambii parteneri contribuie semnificativ la satisfacția relațională.