Creștere îngrijorătoare: șomajul în România ajunge la 6%. Câți români nu au loc de muncă

Datele sunt estimate în conformitate cu standardele Biroului Internațional al Muncii. Au fost obținute prin Ancheta asupra forței de muncă în gospodării (AMIGO), potrivit Institutului Național de Statistică.

Numărul șomerilor este în creștere și față de aceeași perioadă a anului precedent. În luna noiembrie 2024 România înregistra 455.400 de șomeri. Creșterea înregistrată de la un an la altul este de aproape 38.300 de persoane.

Rata șomajului la bărbați a fost cu 0,2 puncte procentuale mai mare decât la femei în luna noiembrie 2025.

Pe sexe, rata șomajului la bărbați a depășit-o cu 0,2 puncte procentuale pe cea a femeilor, Valorile sunt de 6,1% în cazul bărbaților și 5,9% în cazul femeilor.

Pentru persoanele adulte în vârstă de 25-74 ani, rata șomajului a fost estimată la 4,7% pentru luna noiembrie 2025, cu 4,8% în cazul bărbaților și 4,6% în cazul femeilor.

Reține în continuare atenția nivelul ridicat, de 26,9%, al ratei șomajului în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 15-24 ani. Este înregistrată în perioada iulie-septembrie 2025.

Numărul șomerilor în vârstă de 25-74 ani reprezintă 73,7% din numărul total al șomerilor estimat pentru luna noiembrie 2025. Asta înseamnă aproximativ 363.900 de persoane adulte fără loc de muncă.

Rata șomajului în România a cunoscut o evoluție ascendentă pe parcursul anului 2025. Dacă în ianuarie rata era de 5,9%, aceasta a crescut constant. A ajungs la 6,1% în mai și s-a menținut la niveluri ridicate în lunile următoare.

În luna octombrie, rata șomajului scăzuse temporar la 5,9%. În noiembrie a revenit la 6%, confirmând tendința de creștere a numărului de persoane fără loc de muncă.

Datele pentru luna noiembrie 2025 sunt provizorii, conform politicii de revizuire a datelor Institutului Național de Statistică, iar cifrele finale vor fi publicate ulterior.

(sursa: Mediafax)