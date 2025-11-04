Cum își păstrează cuplurile fericite magia? 3 obiceiuri care nu dau greș

Cuplurile care reușesc să păstreze flacăra pasiunii aprinsă ani la rând nu se bazează pe noroc, ci pe câteva gesturi esențiale, repetate cu tandrețe și intenție, scrie yourtango.com.

Iată 3 moduri simple prin care cuplurile romantice își reîncarcă zilnic energia iubirii, potrivit metodei PACT (Terapie de Cuplu bazată pe Psihobiologie), dezvoltată de terapeuții Stan & Tracey Tatkin:

1. Practică privirea îndrăgostiților

Se spune că „ochii sunt oglinda sufletului” — și nici că se putea spune mai bine. Atunci când doi oameni se privesc adânc în ochi, cu afecțiune, se produce o „chimie” la propriu: creierul eliberează dopamină, hormonul plăcerii și al recompensei.

Te mai ții minte în primele luni de relație, când nu-ți luai ochii unul de la altul? Poate că timpul sau rutina v-au îndepărtat puțin de acest ritual, dar e timpul să-l readuceți în viața voastră. Un minut de privit împreună, într-o pace totală, poate încărca inima mai mult decât sute de cuvinte.

2. Vorbesc în timp ce fac un lucru împreună

Apropierea apare firesc când împărțim același spațiu, mai ales dacă facem ceva împreună. Poate fi vorba despre pregătirea cinei, udarea plantelor sau chiar o plimbare de seară. Important este să fiți amândoi implicați — atenți unul la altul și spre același „obiect” sau activitate comună.

Atenție! „A sta pe aceeași canapea” nu se pune, dacă fiecare e pierdut în telefonul său. Asta se numește joacă paralelă și lasă loc singurătății în doi.

3. Împărtășesc bucuriile mici

Alt secret al cuplurilor romantice? Își împărtășesc micile momente de încântare. Fie că e un apus superb, un videoclip amuzant sau o reușită de peste zi, fiecare le transformă într-o ocazie de „a da mai departe” bucurie.

Citește pe Antena3.ro Dispozitivul creat de două studente care ar putea revoluționa agricultura. A luat aurul la Salonul de Inventică de la Londra

Și e important cum faci asta: nu "Uite, veveriță!", ci „M-am gândit la tine când am văzut-o, îmi place să împart cu tine lucrurile care mă fac fericit”. Când transformi bucuria personală într-un mesaj de afecțiune, îți ajuți partenerul să simtă exact acea vibrație pozitivă.

La final, fiecare astfel de gest – mic, tandru, conștient – înseamnă un nou val de dopamină, adică acea stare de îndrăgostire pe care o poți crea din nou și din nou. Pentru că iubirea e un verb, nu o stare permanentă.

Romantismul autentic nu înseamnă grandiozitate futuristă, ci grijă cotidiană, priviri cu sens și zâmbete sincere împărțite în doi.