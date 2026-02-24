Dating online: ce trebuie să faci ca să îți găsești perechea

Specialiștii în relații spun că succesul în dating nu ține de noroc, ci de câteva comportamente simple, dar esențiale.

Experții sunt de acord: dacă vrei să întâlnești persoana potrivită, aceste trei comportamente fac diferența.

1. Testează înainte să te implici financiar

Industria datingului online știe un lucru clar: toată lumea vrea o relație, indiferent de vârstă sau experiență. Indiferent ce cauți — relație serioasă sau ceva casual — nu te teme să „testezi terenul”, scrie yourtango.com.

Amie Clark, specialist în dating online, recomandă să începi cu versiuni gratuite sau perioade de probă ale aplicațiilor:

„Testează înainte să plătești. Intră pe platformă, explorează profilurile și vezi dacă ți se potrivește înainte de a face un angajament financiar.”

De asemenea, este important să fii clar în ceea ce îți dorești. Cu cât comunici mai sincer ce cauți, cu atât cresc șansele să atragi persoana potrivită.

2. Tratează datingul ca pe un proces, nu ca pe o întâmplare

Mulți oameni ocupați aleg aplicațiile de dating pentru că sunt rapide și accesibile. Însă succesul vine doar atunci când te implici cu adevărat.

Denys Crea, vicepreședinte al unei agenții de matchmaking, explică:

„Datingul trebuie tratat ca un proiect. Alocă timp, stabilește obiective și nu te juca.”

Asta înseamnă:

să știi ce calități cauți,

să citești atent profilurile,

să nu pierzi timpul cu persoane care nu sunt compatibile cu tine.

Implicarea consecventă aduce rezultate reale.

3. Întâlnește-te față în față mai devreme, nu mai târziu

Deși conversațiile online pot fi flatante, chimia reală nu se verifică prin mesaje. Treva și Robby Scharf, gazdele podcastului „Done Being Single”, avertizează asupra capcanei „mesajelor fără sfârșit”.

„Este ușor să te pierzi în conversații superficiale și să amâni întâlnirea reală. Dar online-ul nu este dating.”

Recomandarea lor este clară: dacă simți o conexiune, stabilește rapid o întâlnire față în față. Doar așa poți afla dacă există compatibilitate reală.