Adevărul despre sărbători: De ce decembrie îi face pe mulți oameni nefericiți

De ce nu sunt sărbătorile fericite pentru toată lumea: presiunea invizibilă care apasă în luna decembrie

Sărbătorile sunt prezentate ca momentul suprem al fericirii – luminițe, mese îmbelșugate, familii reunite și promisiunea liniștii sufletești. În realitate însă, pentru mulți oameni, decembrie activează exact opusul: anxietate, singurătate și o presiune emoțională greu de dus. De ce se întâmplă asta și cum ne putem proteja sănătatea psihică?

O bucurie obligatorie? Presiunea emoțională a sărbătorilor

Deși sunt asociate cu bucurie și conexiune, sărbătorile vin la pachet cu așteptări uriașe. Hipnoterapeutul Eugen Popa, președintele Asociației Române de Hipnoză, subliniază că imaginea idealizată a lunii decembrie ascunde o presiune psihologică intensă:

„Sărbătorile activează un set de așteptări nerealiste legate de cum ar trebui să ne simțim și cum ar trebui să arate viața noastră. Suntem bombardați zilnic cu imagini idealizate în care toată lumea pare fericită, iubită și împlinită, iar acest lucru creează, în mod inconștient, un sentiment de inferioritate personală.”

El atrage atenția că mulți oameni ajung să creadă că e ceva în neregulă cu ei dacă nu simt bucurie, deși realitatea este mult mai nuanțată:

„Asistăm la o presiune psihologică intensă care poate declanșa sau amplifica anxietatea și episoadele depresive”.

De ce apare „depresia de sărbători”?

Chiar dacă nu este un diagnostic oficial, „depresia de sărbători” descrie o stare psihologică tot mai frecventă: accentuarea tristeții, singurătății sau anxietății în perioada festivă.

1. Așteptări nerealiste și comparații toxice

Reclamele, filmele și rețelele sociale promovează imaginea perfectă a Crăciunului. Când viața reală nu arată la fel, mulți oameni simt un contrast dureros – „Doar mie mi-e greu?” sau „Ce e în neregulă cu mine?”.

2. Singurătatea devine mai apăsătoare

Izolarea socială, pierderile recente, despărțirile sau relațiile familiale tensionate devin mai evidente când în jur domină ideea de „familie unită”.

3. Reîntoarcerea conflictelor familiale

Întâlnirile din această perioadă pot reactiva tensiuni vechi și emoții nerezolvate. Presiunea de a „ne înțelege bine” produce uneori efectul invers.

4. Stresul financiar

Cadourile, mesele festive și obligațiile sociale pot deveni împovărătoare, amplificând sentimentul de neputință.

5. Impactul biologic al iernii

Zilele scurte, lipsa luminii naturale și dereglările de somn contribuie la scăderea nivelului de serotonină.

6. Bilanțul de final de an

Decembrie aduce și presiunea introspecției: ce am realizat, ce am ratat, unde am greșit. Pentru mulți, anul se încheie cu o oboseală profundă – fizică, mentală și emoțională.

Cum îți poți proteja sănătatea emoțională în perioada sărbătorilor

Acceptă că nu trebuie să fii mereu fericit

Sărbătorile nu sunt un examen emoțional. E normal să nu simți bucurie continuă.

Redu comparațiile

Social media nu arată realitatea. Așteptările perfecte creează doar presiune suplimentară.

Stabilește limite sănătoase

Nu trebuie să participi la tot și nu trebuie să mulțumești pe toată lumea. Spune „nu” atunci când situațiile devin copleșitoare.

Caută conexiuni autentice

Uneori, o discuție sinceră cu cineva drag poate face mai mult decât o „masă perfectă”.

Ai grijă de corpul tău

Somnul, mișcarea și alimentația echilibrată influențează direct starea psihică.

Creează un ritual personal

Fie că e o plimbare, o carte sau câteva minute de liniște, creează spații în care te simți în siguranță.

Mesajul specialistului: nu ești singur

Eugen Popa oferă un mesaj esențial pentru cei care se simt copleșiți în această perioadă:

„Sărbătorile nu sunt un test al valorii tale ca om. Nu ești mai puțin important pentru că nu simți ceea ce „ar trebui”. Fiecare trăiește această perioadă cu propriul bagaj emoțional, iar durerea nu dispare pentru că suntem în luna decembrie. Iar dacă în acest an sărbătorile te găsesc obosit, trist sau fără speranță, amintește-ți: nu ești singurul. Curajul de a cere sprijin este, uneori, cel mai frumos dar pe care ți-l poți oferi.”