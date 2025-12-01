De ce sfidarea pozitivă îi ajută pe copii să devină adulți de succes

Părinții care își doresc ca ai lor copii să crească și să devină adulți încrezători și asertivi nu ar trebui neapărat să încurajeze ascultarea totală, spune aceasta, în podcastul „Good Inside”.

„Uneori, este rău să fii atât de bun, și există situații în care vrei ca oamenii să vorbească”, spune Sunita Sah, psiholog și profesor de management la Universitatea Cornell.

Ea a scris cartea „Defy: The Power of No in a World that Demands Yes” (Sfidare: Puterea lui Nu într-o lume care cere Da), publicată pe 14 ianuarie 2025.

Legătura dintre atitudinea sfidătoare și stima de sine

De obicei, părinții își antrenează copiii excesiv pentru a fi docili și respectuoși, ceea ce face ca munca de părinte să fie puțin mai ușoară. Cu toate acestea, dacă părinții nu își antrenează copiii cum să „practice” sfidarea în situații justificate, acești copii vor considera probabil „stânjenitor și inconfortabil” să-și apere poziția și să se afirme când vor fi mai mari.

Copiii care nu învață și nu practică auto-reprezentarea sunt mai puțin predispuși să dezvolte stima de sine de care au nevoie pentru a deveni adulți încrezători și asertivi, care nu se tem să vorbească pentru a obține ceea ce au nevoie, afirmă Reem Raouda, autoare și coach certificat de parenting conștient.

„Demnitatea unui copil - gândurile sale, convingerile sale, ceea ce simte - este pur și simplu monumentală în comparație cu ascultarea sa. Vrem să fie încrezători. Vrem să vorbească”, susțin aceasta.

Copiii sfidători în mod pozitiv pot respinge adulții care greșesc sau pot vorbi împotriva altor copii care agresează un coleg de clasă, spune Sah. Ar putea să-și apere punctul de vedere dacă cred că au dreptate în privința a ceva, după ce altcineva - chiar și un părinte - le-a spus că greșesc.

„Dacă nu am învățat cum să fim sfidători, ajungem să spunem «da» des”, precizează Sah. „Ajungem fie să tăcem, fie să fim supuși și să ne punem în situații în care am prefera să nu ne aflăm.”

Sah recomandă ca cei mici să „exerseze” asertivitatea printr-un „mic act de sfidare” ocazional și intenționat, și spune că majoritatea părinților au nevoie de o „schimbare de mentalitate” pentru a regândi modul în care definesc sfidarea. Practicarea sfidării nu trebuie să însemne că un copil este „gălăgios, îndrăzneț și agresiv”, în timp ce încalcă regulile și este perturbator sau dăunător pentru ceilalți.

„Asta înseamnă, de fapt, să ne gândim la sfidare ca la o trăsătură de personalitate”, explică Sah. „De fapt, este doar o abilitate, și una pe care o putem învăța cu această schimbare de mentalitate. Există modalități de a fi sfidători în liniște, putem trăi în conformitate cu valorile noastre fără a fi nevoie să fim agresivi în această privință.”

Redefinește sfidarea și modelează comportamentul

În cartea sa, Sah recomandă exerciții pe care copiii și adulții le pot folosi pentru a exersa sfidarea. Acestea includ adresarea de întrebări - „Care este linia pe care nu ai trece-o? Care este momentul în care ai acționat într-un mod în care ți-ai dori să nu o fi făcut?”.deoarece îi vor ajuta să identifice situațiile în care și-ar dori să fi vorbit și să articuleze pozițiile pe care le simt puternic.

„Dacă le spunem mereu să ne asculte, cum pot ei de fapt să determine ce își doresc cu adevărat?”, întreabă Sah.

Persoanele care evită întotdeauna tensiunea confruntării sunt mai predispuse să tacă în momentele care necesită asertivitate, regretând inacțiunea lor mai târziu. Adresarea acestor întrebări copiilor i-ar putea ajuta să adopte o poziție de principiu data viitoare când văd un grup de prieteni care hărțuiesc un alt elev.

În cele din urmă, părinții trebuie să modeleze genul de comportament asertiv pozitiv pe care doresc să-l vadă la propriii copii. Aceasta ar putea însemna orice, de la returnarea politicoasă a unei comenzi greșite într-un restaurant și solicitarea de a ți se servi ceea ce a comandat inițial, până la curajul de a-i spune șefului că nu poți lucra în weekend pentru că refuzi să pierzi piesa de teatru a copilului tău.

„Aceste lecții rămân cu noi, și ni le amintim, și ne amintim și cum se comportă părinții noștri”, spune Sah, potrivit cnbc.com.

