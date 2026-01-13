Motivele incredibile pentru care oamenii au cerut divorț: povești reale din întreaga lume

550 de pisici, un papagal și o tocăniță: divorțuri care te lasă mască

De la „prea multă iubire” la pisici, machiaj și seriale TV. Povești reale de divorț care par desprinse din filme, dar au ajuns în instanță.

Rata divorțurilor a crescut la nivel global, pe fondul schimbărilor sociale și culturale majore. Însă, dincolo de infidelitate, violență sau incompatibilitate, există și divorțuri declanșate de motive atât de neobișnuite, încât par inventate. Și totuși, ele sunt cât se poate de reale, documentate și confirmate de instanțe din întreaga lume.

Iată o selecție de cele mai ciudate, absurde și șocante motive de divorț.

„Mă iubește prea mult”

În august 2019, o femeie din Emiratele Arabe Unite a cerut divorț pentru că soțul ei era… prea grijuliu. Potrivit Khaleej Times, acesta nu ridica niciodată vocea, o ajuta constant la curățenie și o răsfăța cu daruri. Femeia a declarat că se simțea „sufocată de iubire și afecțiune extremă” și că își dorea măcar o ceartă, în locul unei vieți „prea liniștite”.

Un film Disney a distrus mariajul

O femeie de 29 de ani a divorțat după ce soțul ei a spus că nu i-a plăcut filmul Frozen. Replica lui – „Chiar ți s-a părut atât de bun?” – a fost, în opinia ei, dovada că „ceva e profund greșit” cu el.

Ignorat pe WhatsApp, chiar și din spital

În Taiwan, o femeie a obținut divorțul după ce soțul ei nu i-a răspuns la mesaje, nici măcar când i-a spus că se află internată. Indicatorii „Seen” au fost acceptați de instanță drept dovadă.

Machiajul s-a dus… și căsnicia la fel

La câteva zile după nuntă, un cuplu aflat în luna de miere la Dubai a ajuns la divorț. Soțul a susținut că soția l-a „înșelat” folosind machiaj excesiv și gene false, care s-au dizolvat în apă. Era prima dată când o vedea nemachiată.

Politica, motiv de separare

O americancă de 73 de ani și-a părăsit soțul după 22 de ani de mariaj, când a aflat că acesta urma să voteze cu Donald Trump. A declarat că acest lucru a scos la iveală diferențe profunde pe care le ignorase.

Vorbea prea mult

În 2012, o femeie a cerut divorț pentru că soțul ei nu știa să păstreze secrete și discuta problemele intime cu prietenii și familia.

„Era posedată”

Un italian a obținut divorțul după ce a susținut că soția sa levita și avea crize inexplicabile de ani de zile. Instanța din Milano a aprobat divorțul, fără a atribui vina femeii.

Snapchatul care a distrus nunta

Un bărbat din Arabia Saudită a divorțat de proaspăta soție după ce aceasta a postat imagini de la nuntă pe Snapchat, încălcând un acord prenupțial.

Jackpotul secret

După 25 de ani de căsnicie, o femeie a cerut divorț la scurt timp după ce a câștigat 1,3 milioane de dolari la loterie. Instanța a descoperit ulterior frauda, iar întreaga sumă i-a fost acordată fostului soț.

Alte motive care sfidează logica

Orgoliul: soțul era „prea bine dotat”

Vasele nespălate, picătura finală

Un papagal care a „dat de gol” o infidelitate

Soțul divorțase în secret… cu 22 de ani înainte

Refuzul de a instala o toaletă

Soacra adusă în luna de miere

Lipsa vieții intime, sancționată de judecător

Nume jignitor salvat în telefon

Chirurgii estetice ținute secrete

Refuzul de a face duș

Obsesia pentru pereți „curați”

Soțul prea drăguț și prea bun bucătar

O aventură din anii ’40 descoperită după 70 de ani

Soția „pariată” la poker

Statusul de Facebook nemodificat

550 de pisici adoptate

Telecomanda, sursă de conflict

Tocana de ton, servită „cu rea intenție”

Concluzie

Aceste povești demonstrează că divorțul nu apare întotdeauna din tragedii, ci uneori din orgolii, obsesii sau incompatibilități aparent minore, care, în timp, devin insuportabile.