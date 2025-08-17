Obiceiul negativ care susține fericirea în relațiile de cuplu

În mod tradițional, bârfa este un comportament negativ, însă bârfa între parteneri pare să întărească de fapt legăturile dintre aceștia și contribuie la fericirea lor, potrivit unei cercetări realizate de psihologi de la Universitatea din California, Riverside.

Cercetarea, prima de acest fel care analizează impactul bârfei asupra relațiilor amoroase și sănătății mentale a partenerilor, a inclus 76 de cupluri, atât heterosexuale, cât și de același sex. Participanții au purtat dispozitive speciale care au înregistrat circa 14% din conversațiile lor zilnice, iar datele colectate au fost analizate de echipa de cercetători.

Bârfa aduce fericire în cuplu

Rezultatele au fost surprinzătoare: bârfa dintre parteneri a fost constant asociată cu o stare mai ridicată de fericire personală și, într-o măsură mai mică, cu o calitate superioară a relației.

De asemenea, s-au observat diferențe notabile între tipurile de cupluri: cele de același sex s-au declarat mai fericite decât cele heterogene, iar relațiile dintre femei au fost apreciate ca fiind cele mai bune.

„Indiferent dacă vrem să recunoaștem sau nu, toată lumea bârfește. Aceasta este o parte omniprezentă viața socială. Și, când acest lucru se întâmplă în cuplu, pare să-i țină sănătoși la cap”, spune autorul principal al studiului, Chandler Spahr

Mai mult decât un simplu schimb de informații despre persoane absente, bârfa ajută la definirea și menținerea așteptărilor și normelor în cadrul relației, contribuind astfel la armonia și bunăstarea ambilor parteneri.â

Deși studiul nu a clasificat natura exactă a bârfei – pozitivă, neutră sau negativă –, concluzia generală este una optimistă: acest obicei adesea blamat, poate fi un ingredient esențial al fericirii în cuplu, notează spynews.ro.

Astfel, bârfa între parteneri devine un nou „elixir” al fericirii, oferind o cale neconvențională pentru consolidarea legăturilor și menținerea sănătății mentale în relații.