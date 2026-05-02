Singurătatea, minimalism social: refugiu sau semnal de alarmă?

Deși acest lucru ni se poate părea un semn de izolare, realitatea este că este vorba de o practică care aduce beneficii importante, deoarece ajută la gândirea mai clară și stimulează creativitatea, printre altele, scrie elEconomista.

Din punct de vedere psihologic, acestea sunt momente care rafinează prioritățile și reînnoiesc energia, permițând îmbunătățirea calității relațiilor, deoarece concentrează mai mult atenția asupra lucrurilor care contează cu adevărat.

Dincolo de acest aspect, în general este vorba despre persoane care împărtășesc o serie de caracteristici comune.

În primul rând, alegerea singurătății este o modalitate bună de a stabili limite clare și de a preveni epuizarea.

Datorită acestor momente petrecute cu sine, nevoile reale sunt reorientate, îmbunătățind aspecte precum capacitatea de concentrare.

Pe de altă parte, un lucru evident este că aceste persoane demonstrează o independență emoțională mai mare decât restul.

Pentru ele, valoarea personală nu este legată de capacitatea de interacțiune socială, astfel încât, atunci când apar momente de suișuri și coborâșuri, sunt capabile să le analizeze și să le controleze singure.

Cei care se simt confortabil în singurătate tind să fie foarte selectivi în ceea ce privește relațiile, de aceea este obișnuit ca aceștia să aibă puțini prieteni, dar de o calitate deosebită, în loc de un cerc foarte extins de prieteni.

Deși unele persoane consideră că a avea doi sau trei prieteni apropiați este un „semn rău”, nu trebuie să fie întotdeauna așa.

De multe ori, influențați de rețelele sociale, simțim că a fi înconjurat de multe persoane este un indicator al faptului că ești o persoană mai bună sau mai sociabilă.

Cu toate acestea, experții subliniază că o persoană poate fi mereu înconjurată de alții, dar, în adâncul sufletului, să se simtă foarte singură.

În cele din urmă, atunci când nu există distrageri externe din partea altor persoane, divertismentul trebuie să vină din interiorul nostru.

Momentele de singurătate sunt, aproape întotdeauna, momente de liniște, ceea ce dă naștere unui flux mai mare de gânduri și idei.

Deși aspectul cel mai negativ este că, de obicei, aceste persoane procesează ceea ce simt în interiorul lor, fără a discuta cu alte persoane, ceea ce, pe termen lung, poate duce la acea „singurătate nedorită”.

