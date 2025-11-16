x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Timp liber Rezultate Loto 6/49, 16 noiembrie 2025: Iată numerele câștigătoare la tragerea de duminică

Rezultate Loto 6/49, 16 noiembrie 2025: Iată numerele câștigătoare la tragerea de duminică

de Redacția Jurnalul    |    16 Noi 2025   •   18:47
Rezultate Loto 6/49, 16 noiembrie 2025: Iată numerele câștigătoare la tragerea de duminică

Duminică, 16 noiembrie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 13 noiembrie, Loteria Română a acordat 18.800 de câștiguri în valoare totală de peste 1,59 milioane de lei.

Rezultate LOTO, duminică, 16 noiembrie 2025:

  • Loto 6 din 49: 14, 44, 12, 39, 40, 9
  • Joker: 19, 23, 30, 37, 31 + 14
  • Loto 5 din 40: 16, 39, 31, 38, 40, 34
  • Noroc: 1, 9, 0, 2, 7, 4, 6
  • Noroc Plus: 2, 5, 5, 6, 9, 0
  • Super Noroc: 8, 1, 8, 2, 3, 8

 

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 38,56 milioane de lei (peste 7,58 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este în valoare de peste 93.500 de lei. La Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 143.000 de lei (peste 28.100 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 310.000 de lei (aproximativ 61.000 de euro). La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 52.300 de lei.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: Loteria Română loto 6 din 49
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri