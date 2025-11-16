Rezultate Loto 6/49, 16 noiembrie 2025: Iată numerele câștigătoare la tragerea de duminică

Rezultate LOTO, duminică, 16 noiembrie 2025:

Loto 6 din 49: 14, 44, 12, 39, 40, 9

Joker: 19, 23, 30, 37, 31 + 14

Loto 5 din 40: 16, 39, 31, 38, 40, 34

Noroc: 1, 9, 0, 2, 7, 4, 6

Noroc Plus: 2, 5, 5, 6, 9, 0

Super Noroc: 8, 1, 8, 2, 3, 8

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 38,56 milioane de lei (peste 7,58 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este în valoare de peste 93.500 de lei. La Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 143.000 de lei (peste 28.100 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 310.000 de lei (aproximativ 61.000 de euro). La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 52.300 de lei.