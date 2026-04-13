Săptămâna Luminată, perioada în care „se deschid cerurile”. Ce NU ai voie să faci în aceste zile sfinte

Puțini știu însă că această săptămână are o semnificație profundă în tradiția creștină, fiind considerată un timp în care harul divin este mai aproape ca niciodată, iar simbolic, „porțile Raiului sunt deschise”.

Ce este, de fapt, Săptămâna Luminată

Săptămâna Luminată începe în Lunea de după Paște și se încheie în Duminica Tomii.

Potrivit învățăturii Bisericii Ortodoxe și Tipicului bisericesc, această perioadă este trăită ca o prelungire a zilei de Paște, o sărbătoare continuă a Învierii lui Iisus Hristos.

Nu este o săptămână obișnuită, ci una în care timpul capătă o dimensiune spirituală aparte.

De ce i se spune „Luminată”

Denumirea vine din simbolul central al creștinismului: lumina Învierii.

Aceasta semnifică:

victoria vieții asupra morții

iertarea păcatelor

renașterea spirituală

În această perioadă, credincioșii sunt chemați să trăiască în lumină – adică în liniște, pace și credință.

Ce se întâmplă în biserici în această săptămână

Săptămâna Luminată are reguli speciale în cultul ortodox:

ușile împărătești rămân deschise permanent – simbol al Raiului deschis

slujbele sunt diferite față de restul anului și pline de bucurie

nu se citește Psaltirea

nu se fac parastase

Potrivit surselor oficiale ale Bisericii (inclusiv Patriarhia Română), această perioadă este una în care accentul cade exclusiv pe viață, lumină și speranță.

Regula importantă: nu se ține post

Un aspect esențial care surprinde pe mulți:

NU se postește în Săptămâna Luminată, nici miercuri, nici vineri.

Este una dintre puținele perioade din an în care orice restricție este suspendată, pentru a sublinia bucuria deplină a Învierii.

Tradiții și credințe populare

Pe lângă învățăturile religioase, românii păstrează și o serie de obiceiuri:

Salutul pascal continuă

„Hristos a Înviat!” se spune în fiecare zi din această săptămână.

Nu este bine să te cerți

Se crede că energia acestei perioade influențează restul anului, așa că trebuie evitate conflictele.

Nu se muncește în anumite zile

În unele zone, munca este limitată, mai ales în zilele de marți și joi.

Apa are puteri speciale

Tradiția spune că apa din această perioadă este binecuvântată și poate aduce sănătate.

Ce NU ai voie să faci în Săptămâna Luminată

Potrivit tradiției populare și învățăturilor creștine:

nu este bine să fii supărat sau să porți ură nu sunt recomandate certurile nu se fac slujbe de pomenire nu se ține post

Este o săptămână în care trebuie să trăiești în pace, cu sufletul „curat”.

Duminica Tomii – finalul unei săptămâni speciale

Săptămâna Luminată se încheie cu Duminica Tomii, care amintește de momentul în care apostolul Toma a crezut în Înviere.

Această zi transmite un mesaj puternic:

credința vine uneori după îndoială

adevărul trebuie trăit, nu doar auzit

Săptămâna Luminată este un timp de iertare, liniște interioară, reconectare spirituală și speranță

Este, practic, perioada în care oamenii sunt invitați să devină mai buni.

Săptămâna Luminată nu este doar o tradiție religioasă, ci o invitație la transformare interioară.

Este momentul în care, după Înviere, fiecare dintre noi are șansa să înceapă din nou – cu mai multă lumină, mai multă pace și mai multă credință.