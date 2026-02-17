Semnificația puternică a plicurilor roșii de Anul Nou Chinezesc

Acest obicei este cunoscut sub numele hóngbāo în mandarină și are rădăcinile în dinastia Han, deși tradiția modernă datează de la începutul anilor 1900. Plicul și culoarea au o semnificație puternică, iar distribuirea acestora în cadrul sărbătorii necesită respectarea unor reguli specifice de etichetă pentru a asigura prosperitatea în noul an.

De ce plicurile sunt roșii?

Mai mulți creatori de conținut chinezi au împărtășit semnificația specială din spatele plicurilor. Un utilizator TikTok, cunoscut sub numele de @ancientwifif7, spune că există un motiv pentru care plicurile sunt întotdeauna roșii. Culoarea simbolizează norocul și protecția. El precizează că plicurile sunt cunoscute sub numele de yā suì qián în China.

Cine primește ș ce conțin plicurile roșii?

În ceea ce privește originea, chinezii cred că o mică creatură, numită suì, îi sperie pe copii în ajunul Anului Nou. Pentru a-i proteja pe copii, bătrânii au început să înfășoare monedele în hârtie roșie. Aceasta însemna literalmente că apăsau pe suì, sau yā suì. De acolo lucrurile au evoluat.

Un alt utilizator TikTok, Annie, a explicat că aproape fiecare aspect al schimbului de plicuri roșii de Anul Nou Chinezesc este simbolic. Primul lucru pe care l-a menționat a fost tipul de bani pus în plicuri. „Puneți întotdeauna bancnote noi. Să nu fie împăturite și mototolite pentru că trebuie să reprezinte un nou început”, precizează aceasta.

Există o etichetă care trebuie respectată atât de către cel care dăruiește, cât și de către cel care primește plicurile roșii.

După cum a spus @ancientwifi7, copiii sunt de obicei cei care primesc plicuri roșii, și poate fi cu siguranță tentant pentru un copil să fugă și să cheltuiască banii imediat ce îi primește, dar nu asta ar trebui să facă în acest caz. „Trebuie să te prefaci calm. Comportă-te ca și cum nici nu-ți pasă.”, îi sfătuiește acesta.

De asemenea, este important să pui plicul roșu sub pernă și să dormi o noapte pentru noroc, înainte de a face orice altceva cu el.

Numerele norocoase

Ambii creatori de conținut au subliniat că numărul este important. Annie a spus că numerele pare sunt adesea considerate mai norocoase, cu excepția numărului 4, care simbolizează moartea. @ancientwifi7 a adăugat că 6 și 8 sunt deosebit de populare deoarece simpolibează prosperitatea și bogăția.

De ce sunt oferite de Anul Nou?

Un alt punct menționat de Annie este că plicurile roșii sunt în mod tradițional împărțite în dimineața de Anul Nou, deoarece acesta este „cel mai bun moment și simbolizează o energie proaspătă”. Ambii influenceri au remarcat că momentul în care un tânăr adult se căsătorește este de obicei atunci când trece de la primirea plicurilor la împărțirea lor, notează yourtango.com.

Evident, este vorba despre mult mai mult decât a le oferi copiilor niște bani în plus.

Yuko a citat cartea lui Sarah Coleman, „Anul Nou Lunar”, atunci când a explicat semnificația cadourilor. „Actul de a oferi și primi plicuri roșii transcende o simplă tranzacție financiară”, a scris ea. „Este un dans atent regizat al respectului, afecțiunii și urărilor de bine.”

Ming Gao, cercetător în Studii Est-Asiatice de la Universitatea Catolică Australiană, a împărtășit gânduri similare. „Actul de a oferi hóngbāo, fie el fizic sau digital, consolidează legăturile intergeneraționale și păstrează moștenirea culturală”, a spus Gao. „Părinții și bunicii care oferă hóngbāo copiilor în timpul Anului Nou Lunar continuă să întruchipeze valorile tradiționale ale familiei și unității.”