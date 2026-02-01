Stop manelelor! Locul unde nu vor mai avea loc astfel de concerte

BT Arena din Cluj-Napoca a decis să nu mai programeze concerte de manele începând cu 2026, marcând prima interdicție oficială de acest gen din România. Conducerea justifică mutarea prin dorința de a alinia evenimentele la standardele culturale ale orașului, promovând o imagine de referință.

Strategie culturală

„Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, care e capitala evenimentelor și a sporturilor din România, rămâne o instituție de cultură, atât sportivă cât și în ceea ce privește evenimentele artistice. Fiind un loc de referință pentru municipiul Cluj-Napoca, dorim să aducem evenimente de calitate care să aducă un plus imaginii orașului pe care îl reprezentăm cu mândrie” a declarat Ionuț Rusu, directorul acesteia, în cadrul podcastului Cluj 1, potrivit Libertatea.

De la inaugurare, arena a găzduit peste 1.200 de evenimente și 8 milioane de spectatori, punând acum accent pe competiții internaționale și spectacole premium. Decizia face parte dintr-o strategie mai amplă de poziționare culturală.

Evenimente în 2026

Programul anunțat exclude manelele, punând accent pe sport și arte: