„Străzi deschise” în weekendul 13-14 septembrie: artă, film, percuție și spectacole în mijlocul orașului și pe Calea Griviței

Ritmuri și spectacole stradale pe Calea Victoriei

Bucureștenii sunt așteptați să descopere un weekend cu spectacole pentru toate vârstele: de la show-ul exploziv de percuție The Fury Drummers (Barbarosa & Fringe Festival), la spectacolul muzical-coregrafic de folclor, prezentat de Asociația Folclorică „Valea Prahovei”, în zona Muzeului Național de Istorie. Cei mici se vor bucura de spectacolele interactive ale Teatrului Țăndărică, programate pe Calea Victoriei nr. 45.

Artă vizuală și pasiuni retro

Zona Parcului Kretzulescu se transformă într-un atelier în aer liber, cu demonstrații de pictură susținute de Asociația Artiștilor Plastici din București. Pasionații de istorie auto și moto au ocazia să admire expoziția „2 roți clasice”, unde 30 de motorete și motociclete, fabricate între anii 1930 și 1980, readuc atmosfera epocilor trecute, chiar în mijlocul orașului. În Piața Revoluției, programul este completat de instalațiile artistice din cadrul programului internațional Every Can Counts, dedicate reciclării creative și de FactoryLab – un proiect marca Mezanin Market și Raiffeisen Bank – cel mai mic showroom din lume, unde 10 antreprenori locali vor avea fiecare propria vitrină dedicată creațiilor lor.

Cinema în aer liber și expoziții tematice

Curtea Casei Filipescu-Cesianu găzduiește, sâmbătă și duminică, proiecții de filme spaniole și o expoziție outdoor în cadrul evenimentului Weekend sessions, realizat în parteneriat cu Ambasada Spaniei și Asociația Antrepriza Culturală. Tot aici, vizitatorii pot descoperi expozițiile permanente ale Muzeului Municipiului București: „Muzeul Vârstelor” și „În apropierea sfinților”, precum și expoziția tematică de pictură „Bucureștiul Nocturn”.

Calea Griviței, spațiu de joacă și spectacol pentru comunitate

În același weekend, Calea Griviței se transformă într-un spațiu dedicat comunității, unde arta, sportul și distracția se întâlnesc într-un program variat pentru toate vârstele, susținut de PROEDUS – Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București. Pe toată durata zilei, zona va fi animată de activități sportive – de la mini-turnee de baschet și mese de ping-pong, până la jocuri interactive și instalații de mari dimensiuni – dar și de ateliere creative și sesiuni de facepainting menite să stimuleaze imaginația celor mici.

Strada va prinde viață prin spectacolele de teatru și momentele de animație pregătite de unele dintre cele mai importante instituții teatrale bucureștene: Teatrul de Revistă „Constantin Tănase”, Teatrul Mic, Teatrul Metropolis, Teatrul Odeon și Teatrul Ion Creangă. Atmosfera de festival va fi completată de demonstrațiile spectaculoase ale Circului Metropolitan București, care aduc energia circului în mijlocul orașului, și de concertele susținute de artiștii Școlii de Artă București.

Programul “Străzi deschise – București” din sectorul 1 se desfășoară în parteneriat cu Primăria Sectorului 1 și Decathlon România.

Un București deschis oamenilor

„Străzi deschise – București, Promenadă urbană” este organizat de Primăria Capitalei, prin ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București și PROEDUS, și propune un oraș mai prietenos, mai creativ și mai aproape de comunitatea sa.

Restricții rutiere

Calea Victoriei, Strada Piața Amzei și Strada Christian Tell

În cadrul programului „Străzi Deschise – București, Promenadă urbană” din acest weekend, Calea Victoriei devine pietonală în zilele de 13 și 14 septembrie, între orele 10:00 și 22:00, pe segmentul de drum cuprins între Bulevardul Dacia până la intersecția cu Splaiul Independenței, fără afectarea intersecțiilor. Se va permite traversarea pe Calea Victoriei, pe strada Știrbei Vodă, strada C.A. Rosetti, strada Dem I. Dobrescu, strada Ion Câmpineanu, bulevardul Regina Elisabeta.

Traficul Societății de Transport București va fi deviat, fără afectarea călătorilor. Traficul rutier pe Calea Victoriei se reia pe timpul nopții până dimineața (în ziua de sâmbătă spre duminică), începând de la ora 23:00 până la ora 09:00. Pentru siguranța participanților la eveniment, pe arterele pe care nu mai circulă mașini se închid și pistele de biciclete.

Strada Piața Amzei (segmentul cuprins între Calea Victoriei și Piața Amzei) și Strada Christian Tell (segmentul cuprins între Str. Biserica Amzei și str. Piața Amzei) devin pietonale în zilele de 6 și 7 septembrie, între orele 10:00 și 22:00.

Sectorul 1 – Calea Griviței (zona cuprinsă între Str. Iulia Hașdeu și Bd. Dacia)

Pe Calea Griviței, traficul rutier este restricționat începând de vineri, 12 septembrie, ora 22:00, până luni, 15 septembrie, ora 06:00, în zona cuprinsă între str. Str. Iulia Hașdeu și Bd. Dacia.

PROGRAM ARTISTIC

„STRĂZI DESCHISE – BUCUREȘTI, PROMENADĂ URBANĂ” 2025

WEEKEND #20 | 13-14 SEPTEMBRIE 2025

SÂMBĂTĂ, 13 SEPTEMBRIE 2025

Calea Victoriei

Programul artistic de pe Calea Victoriei este organizat de ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București

Calea Victoriei – Muzeul Municipiului București – Casa Filipescu-Cesianu

10:00 – 18:00: „Muzeul Vârstelor – de la copilărie la senectute” și „În apropierea sfinților. Frescele Mănăstirii Văcărești după 40 de ani” (cu bilet) – expoziții permanente. Expoziție tematică de pictură „Bucureștiul Nocturn”

Calea Victoriei – Piața Revoluției

10:00 – 20:00: Instalații artistice realizate integral din doze de aluminiu, parte a programului internațional Every Can Counts (Asociația Non profit Alucro)

Calea Victoriei – Zona Parc Kretzulescu

12:00 – 19:00: Demonstrații de pictură pe pânză în aer liber (Asociația Artiștilor Plastici din București)

Calea Victoriei – Zona cuprinsă între str. Dem I. Dobrescu și str. Ion Câmpineanu

15:00 – 20:00: „Două roți istorice. Ediția de toamnă”, expoziție cu 30 de motorete și motociclete fabricate între anii 1930-1980 (Asociația Retromobil Club România)

Calea Victoriei – Muzeul Municipiului București – Casa Filipescu-Cesianu

16:00 – 22:00: Weekend Sessions - Cinema Spaniol @ Casa Filipescu-Cesianu

Proiecții de filme spaniole & expoziție outdoor (în parteneriat cu Asociația Antrepriza Culturală și Ambasada Spaniei în România)

Calea Victoriei – Muzeul Național de Istorie

18:00 – 21:00: Spectacol muzical – coregrafic de folclor (Asociația Folclorică „Valea Prahovei”)

Calea Victoriei, nr. 45

18:00 – 19:00: „Freestyle Puppetry” – spectacol de teatru pentru copii (Teatrul de Animație Țăndărică)

Calea Victoriei – între Bulevardul Dacia și Cercul Militar

17:00 – 18:00: „The fury drummers” – Show de percuție stradală, defilare cu mică orchestră de tobe (Barbarosa & Fringe Festival)

Calea Victoriei – zona Piața Revoluției – Muzeul Național de Artă

19:00 – 22:00: FactoryLab powered by Mezanin Market & Raiffeisen Bank

Calea Griviței (zona cuprinsă între Str. Iulia Hașdeu și Bd. Dacia)

10:00 - 20:00: Activități sportive și zone special amenajate pentru joacă (mini-turnee de baschet pentru copii și adulți, mese de fotbal subsoccer, mese de ping-pong, jocuri Kanjam, joc de dame-gigant, spikeball, turn-grădină gigant, crossnet fotbal și volei, aruncarea inelelor-gigant, joc gigant de domino, hamster wheel) (PROEDUS)

10:00 – 20:00: Ateliere interactive (PROEDUS)

10:00 – 11:00: Animator pe picioroange (PROEDUS)

10:00 – 12:00: Animator – Mim (PROEDUS)

10:00 – 11:00: Parada Vedetelor, Parada Instrumentelor (Teatrul de Revistă „Constantin Tănase)

10:00 – 13:00: Atelier de facepainting (Asociația BrailArt)

10:00 – 20:00: Odeon Theatre Fountain (Teatrul Odeon)

10:30 – 11:30: Atelier de clovnerie (Teatrul Mic)

11:30 – 13:00: Spectacol pentru copii „Apolodor” (Teatrul Metropolis)

13:00 – 20:00: Atelier de artă portretistică (Art on Wall)

15:00 – 20:00: Atelier de facepainting (Asociația BrailtArt)

17:00 – 17:50: Concert muzică ușoară (Școala de Artă București)

17:00 – 19:00: Animator pe picioroange (PROEDUS)

17:00 – 19:00: Acrobat pe monociclu (PROEDUS)

18:00 – 18:45: Spectacol pentru copii „Magia Ghicitorilor” (Teatrul Ion Creangă)

18:00 – 18:50: Spectacol de dans modern și contemporan (Școala de Artă București)

19:00 – 19:50: Concert de percuție (Școala de Artă București)

DUMINICĂ, 14 SEPTEMBRIE 2025

Calea Victoriei

Programul artistic de pe Calea Victoriei este organizat de ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București

Calea Victoriei – Muzeul Municipiului București – Casa Filipescu-Cesianu

10:00 – 18:00: „Muzeul Vârstelor – de la copilărie la senectute” și „În apropierea sfinților. Frescele Mănăstirii Văcărești după 40 de ani” (cu bilet) – expoziții permanente. Expoziție tematică de pictură „Bucureștiul Nocturn”

Calea Victoriei – Piața Revoluției

10:00 – 20:00: Instalații artistice realizate integral din doze de aluminiu, parte a programului internațional Every Can Counts (Asociația Alucro)

Calea Victoriei – Zona Parc Kretzulescu

15:00 – 19:00: Demonstrații de pictură pe pânză în aer liber (Asociația Artiștilor Plastici din București)

Calea Victoriei – Muzeul Municipiului București – Casa Filipescu-Cesianu

16:00 – 22:00: Weekend Sessions - Cinema Spaniol @ Casa Filipescu-Cesianu

Proiecții de filme spaniole & expoziție outdoor (în parteneriat cu Asociația Antrepriza Culturală și Ambasada Spaniei în România)

Calea Victoriei, nr. 45

18:00 – 19:00: „Freestyle Puppetry” – spectacol de teatru pentru copii (Teatrul de Animație Țăndărică)

Calea Griviței (zona cuprinsă între Str. Iulia Hașdeu și Bd. Dacia)

10:00 - 20:00: Activități sportive și zone special amenajate pentru joacă (miniturnee de baschet pentru copii și adulți, mese de fotbal subsoccer, mese de ping-pong, jocuri Kanjam, joc de dame-gigant, spikeball, turn-grădină gigant, crossnet fotbal și volei, aruncarea inelelor-gigant, joc gigant de domino, hamster wheel (PROEDUS)

10:00 – 20:00: Ateliere interactive (PROEDUS)

10:00 – 11:00: Animator pe picioroange (PROEDUS)

10:00 – 12:00: Animator – Mim (PROEDUS)

10:00 – 13:00: Atelier de facepainting (Asociația BrailArt)

10:00 – 20:00: Odeon Theatre Fountain (Teatrul Odeon)

10:00 -18:00: Prezentarea profesiei de pompier – prezentare echipamente și autospecială (Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dealul Spirii București-Ilfov)

11:00 – 12:00: Minishow (Circul Metropolitan București)

11:30 – 13:00: Spectacol pentru copii „Apolodor” (Teatrul Metropolis)

13:00 – 20:00: Atelier de artă portretistică (Art on Wall)

15:00 – 20:00: Atelier de facepainting (Asociația BrailtArt)

17:00 – 17:50: Concert muzică populară (Școala de Artă București)

17:00 – 19:00: Animator pe picioroange (PROEDUS)

17:00 – 19:00: Acrobat pe monociclu (PROEDUS)

17:30 – 18:30: Concert Ovidiu Niculescu (Teatrul Mic)

18:00 – 18:50: Concert de muzică ușoară (Școala de Artă București)

19:00 – 19:50: Spectacol de Dans Modern și Contemporan (Școala de Artă București)