Test de personalitate: De ce ești greu de iubit

Fiecare dintre noi intră într-o relație cu bagajul propriu de emoții, temeri și mici obiceiuri pe care, de multe ori, nici nu le conștientizăm. Iar unele dintre ele pot fi, sincer, cam enervante, scrie yourtango.com.

Pe baza tipologiei Myers–Briggs (MBTI) – care împarte personalitățile în 16 tipuri distincte – putem afla care sunt acele comportamente care îi pot scoate din sărite pe partenerii noștri.

Află ce obicei ți-ar prinde bine să… temperezi, în funcție de personalitatea ta:

INTJ – „Strategul”

Tendință: să sari peste flirt și să ajungi direct la concluzii.

INTJ-ii sunt pragmatici și nu pierd vremea cu introduceri romantice. Problema e că partenerul poate rămâne cu impresia că se află într-un interviu, nu la o întâlnire. Încearcă să lași logica deoparte și să adaugi un strop de joacă.

INTP – „Profesorul”

Tendință: raționalizezi emoțiile celuilalt.

Pentru tine, dragostea e o ecuație care trebuie înțeleasă. Doar că nu toate sentimentele au sens logic. În loc să analizezi, ascultă. Uneori, „nu știu de ce, dar simt așa” e cel mai onest răspuns.

INFJ – „Idealistul”

Tendință: rămâi prea mult într-o relație care nu te mai face fericită.

INFJ-ii detestă confruntările și speră mereu că lucrurile se vor îndrepta de la sine. Doar că timpul pierdut nu se mai întoarce. Învață să recunoști când „gata” chiar înseamnă „gata”.

INFP – „Visătorul”

Tendință: cauți perfecțiunea absolută.

E minunat că știi ce vrei, dar dacă aștepți un „prinț” impecabil, s-ar putea să ratezi omul potrivit. Dragostea adevărată nu e ideală, e reală – și de aceea e frumoasă.

ENTJ – „Conducătorul”

Tendință: închei relațiile brusc, fără avertisment.

Când simți că nu mai merge, tragi linie și pleci. Doar că, pentru celălalt, decizia ta fulger poate fi devastatoare. Un final elegant e tot o dovadă de forță.

ENTP – „Exploratorul”

Tendință: ții mai multe opțiuni deschise.

Curioasă și carismatică, te plictisești repede și îți place să ai planuri B (sau C). E în regulă să explorezi, dar fii sinceră cu partenerul tău – transparența e sexy.

ENFJ – „Empatica”

Tendință: întrebi constant „e totul bine între noi?”

Intuiția ta e fină, dar uneori o transformi în anxietate. Nu e nevoie să ceri confirmări zilnice – lasă iubirea să respire.

ENFP – „Inspirata”

Tendință: dai speranțe fără intenție.

Ești sociabilă, caldă, luminoasă – și uneori lumea citește greșit semnalele tale. Nu toată prietenia e flirt. Clarifică lucrurile din timp, ca să eviți inimile frânte.

ISFJ – „Protejatoarea”

Tendință: te pui mereu pe ultimul loc.

Devotamentul tău e admirabil, dar iubirea nu înseamnă sacrificiu total. Spune ce ai nevoie înainte ca resentimentele să se adune.

ISTJ – „Responsabila”

Tendință: oferi „vibe” de prietenă, nu de iubită.

Ești precaută și vrei să bifezi toate criteriile înainte să te implici. Doar că uneori oamenii nu sunt proiecte, ci surprize. Dă-le o șansă.

ISTP – „Independentei”

Tendință: ții partenerul departe de viața ta reală.

Îți place libertatea, dar o relație cere vulnerabilitate. Nu trebuie să-ți pierzi autonomia ca să permiți cuiva să te cunoască cu adevărat.

ISFP – „Sensibila”

Tendință: fugi când lucrurile devin serioase.

Te temi că o relație stabilă îți va răpi libertatea creativă. În realitate, stabilitatea îți poate oferi spațiul de care ai nevoie ca să crești.

ESFJ – „Clasic-romantică”

Tendință: aștepți ca celălalt să facă primul pas.

Îți place siguranța și validarea socială, dar uneori, un pas curajos poate aprinde scânteia. E OK să iei inițiativa.

ESFP – „Petrecăreața”

Tendință: dispăruți după faza de început.

Când emoțiile se stabilizează, te temi că s-a terminat magia. Dar adevărata conexiune începe după ce fluturii se liniștesc.

ESTJ – „Lidera”

Tendință: vrei să definești relația prea devreme.

Ești directă și organizată, dar dragostea nu se planifică. Lasă lucrurile să se așeze natural. Unele povești se scriu mai frumos fără un plan de proiect.

ESTP – „Aventuriera”

Tendință: treci prea repede de la o relație la alta.

Te hrănești din adrenalină și din noutate. Dar iubirea matură înseamnă răbdare, nu plictiseală. Rămâi, chiar și când e greu – s-ar putea să merite.