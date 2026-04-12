Tradiții bizare de Paște din lume: unele te vor amuza, altele te vor șoca

De la spart vase la alergat după roți de brânză, iată câteva dintre cele mai ciudate obiceiuri de Paște din lume.

Grecia – vase sparte pentru noroc

În insula Corfu, localnicii aruncă de la ferestre vase din lut, care se sparg pe străzi. Tradiția simbolizează alungarea spiritelor rele și aducerea norocului în noul an. Cu cât zgomotul este mai puternic, cu atât se crede că norocul va fi mai mare.

Ungaria – „stropitul” fetelor

În Ungaria și în unele regiuni din Europa Centrală, băieții stropesc fetele cu apă sau parfum în a doua zi de Paște. Se spune că acest obicei aduce frumusețe, sănătate și noroc. În schimb, fetele oferă ouă decorate sau dulciuri.

Marea Britanie – cursa nebună după brânză

În United Kingdom, mai exact în Gloucester, oamenii participă la o competiție neobișnuită: aleargă după o roată de brânză care se rostogolește pe un deal abrupt. Este o tradiție veche, dar destul de periculoasă, din cauza vitezei și a terenului.

Germania – focurile de Paște

În Germany, oamenii aprind focuri uriașe în aer liber în noaptea de Paște. Acestea simbolizează alungarea iernii și renașterea naturii, fiind un spectacol impresionant în multe regiuni.

Finlanda – copiii costumați în vrăjitoare

În Finland, copiii se costumează în vrăjitoare și merg din casă în casă, oferind crenguțe decorate în schimbul dulciurilor. Tradiția seamănă cu Halloween-ul și are rolul de a alunga spiritele rele.

SUA – rostogolirea ouălor la Casa Albă

În United States, una dintre cele mai cunoscute tradiții este „Easter Egg Roll”, organizată la Casa Albă. Copiii rostogolesc ouă colorate pe gazon, într-un eveniment plin de culoare și distracție.

Deși Paștele este o sărbătoare religioasă cu semnificații profunde, fiecare cultură o interpretează în felul său. Unele tradiții pot părea ciudate sau amuzante, dar toate au în comun dorința de a celebra viața, renașterea și speranța.