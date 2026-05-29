Tradiții românești de Rusalii: Pelinul, teiul, nucul și usturoiul, plantele care te apără de rău

Celebrată la 50 de zile după Paște, sărbătoarea este cunoscută în calendarul ortodox drept Pogorârea Sfântului Duh și marchează momentul în care Duhul Sfânt s-a coborât asupra apostolilor lui Iisus Hristos.

În 2026, Rusaliile pică pe 31 mai (duminică).

În cultura populară românească, Rusaliile sunt însă mult mai mult decât o sărbătoare religioasă. De-a lungul timpului, ele au fost asociate cu spirite misterioase, ritualuri de protecție, dansuri tradiționale și numeroase interdicții respectate cu strictețe în sate.

Ce semnificație au Rusaliile

Din punct de vedere religios, Rusaliile simbolizează întemeierea Bisericii creștine. Potrivit tradiției biblice, apostolii au primit puterea de a vorbi în limbi diferite pentru a răspândi creștinismul în lume.

În România, sărbătoarea este celebrată timp de două zile și este considerată una dintre marile sărbători ale anului. Prima zi cade întotdeauna duminica, iar a doua zi este luni și este zi liberă legală.

Denumirea populară de „Rusalii” provine din latinescul „Rosalia”, o sărbătoare romană dedicată trandafirilor și cultului morților, care s-a suprapus în timp peste sărbătoarea creștină.

Cine sunt „ielele” sau „Rusaliile” din tradiția populară

În folclorul românesc, Rusaliile sunt asociate cu ființe supranaturale cunoscute drept iele. Acestea sunt descrise ca spirite feminine misterioase, extrem de frumoase, dar și periculoase.

Se spune că ielele dansează noaptea prin păduri, pe câmpuri sau la răscruci și că pot pedepsi oamenii care nu respectă sărbătoarea. Potrivit credințelor populare, cei care muncesc de Rusalii sau intră în locurile „jucate” de iele riscă să fie „luați din Rusalii”, adică să se îmbolnăvească, să amețească sau să își piardă mințile.

Din acest motiv, în multe zone din țară există numeroase interdicții:

nu se lucrează pământul;

nu se spală haine;

nu se merge la câmp;

nu se urcă în copaci;

nu se doarme sub cerul liber.

Ramurile de tei și nuc, simboluri de protecție

Unul dintre cele mai cunoscute obiceiuri de Rusalii este sfințirea ramurilor de tei sau nuc la biserică. Oamenii le duc apoi acasă și le pun la porți, ferestre sau icoane pentru a alunga spiritele rele și pentru a proteja gospodăria.

În credința populară, teiul are puteri magice și apără oamenii de rele, furtuni și boli. În unele regiuni, frunzele de nuc sunt considerate simboluri ale limbilor de foc care s-au coborât asupra apostolilor.

Unde se pun frunzele de nuc de Rusalii?

Conform tradiției, frunzele de nuc și ramurile de tei trebuie sfințite la biserică în Duminica Rusaliilor, apoi așezate în anumite locuri din locuință:

La geamuri și tocurile ușilor , pentru a proteja casa de duhuri rele.

La icoane , pentru a aduce liniște sufletească și har divin.

În unele zone, se pun chiar la poarta casei sau sub perne, ca formă de apărare spirituală.

Simbolismul frunzelor de nuc la Rusalii

Frunza de nuc este asociată cu purificarea spirituală și cu limbile de foc care s-au coborât asupra apostolilor în ziua Cincizecimii, semn al prezenței Duhului Sfânt. În acest context, frunza devine un simbol de protecție divină, dar și o amuletă împotriva energiilor negative.

După ce se usucă, frunzele sfințite nu trebuie aruncate la gunoi, ci îngropate în pământ, pentru a respecta caracterul lor sacru.

Spălatul pe picioare cu pelin

Un alt obicei răspândit în Transilvania este „spălatul pe picioare cu pelin”, care se crede că aduce noroc și sănătate. În multe sate din Transilvania, în a doua zi de Rusalii, femeile spală picioarele cu pelin pentru a îndepărta energiile negative și a se proteja de boli.

Jocul călușarilor, unul dintre cele mai spectaculoase ritualuri românești

Unul dintre cele mai spectaculoase obiceiuri de Rusalii este dansul călușarilor, păstrat mai ales în Oltenia și Muntenia.

Călușarii sunt grupuri de bărbați care dansează în costume tradiționale, cu clopoței la picioare și bețe în mâini. Dansul are rol protector și vindecător și este considerat un ritual împotriva spiritelor rele și a bolilor provocate de iele.

Tradiția călușului este atât de importantă încât a fost inclusă de UNESCO în patrimoniul cultural imaterial al umanității.

În trecut, oamenii credeau că persoanele „luate din Rusalii” puteau fi vindecate prin jocul călușarilor.

Moșii de vară și pomenirea morților

Înainte de Rusalii sunt sărbătoriți Moșii de vară, o zi dedicată pomenirii celor decedați. În multe zone din România, oamenii merg la biserică și împart vase de lut, colaci, cireșe, căni cu apă și mâncare pentru sufletele celor morți.

Tradiția spune că sufletele morților, care ar fi fost libere după Paște, se întorc acum în lumea de dincolo.

Superstiții și credințe populare de Rusalii

În tradiția populară românească există numeroase superstiții legate de această perioadă:

nu este bine să te cerți în zilele de Rusalii;

nu se merge la scăldat;

nu se dormește la răscruci sau sub copaci;

oamenii poartă pelin la brâu sau la pălărie pentru protecție;

în unele zone se pune usturoi la porți și ferestre pentru alungarea spiritelor rele.

Pelinul este considerat o plantă magică și protectoare, folosită în multe ritualuri populare.

De ce e periculos să te speli pe cap de Rusalii?

Potrivit superstițiilor românești, spălatul părului în această zi sacrală poate atrage spiritele rele. Legendele spun că ielele pot lua mințile celor care nu respectă această interdicție, provocând stări de leșin, confuzie, coșmaruri sau chiar „posedare”.

Usturoiul pentru protecție

Femeile ung ușile caselor cu usturoi pentru a proteja gospodăriile de spiritele rele pe tot parcursul anului. De asemenea, se crede că usturoiul are puteri vindecătoare și poate ține la distanță bolile și ghinionul. Această tradiție de Rusalii este întâlnită în special în Moldova, Oltenia și Muntenia.

Udatul Nevestelor

Un obicei specific Transilvaniei este “Udatul Nevestelor”. În a doua zi de Rusalii, femeile tinere sunt stropite cu apă de către bărbații din sat, un ritual menit să aducă fertilitate și prosperitate. Acest obicei, deși poate părea neobișnuit pentru vizitatori, este primit cu bucurie și voie bună de către localnici, fiind o ocazie de interacțiune socială și veselie.

Cum se sărbătoresc Rusaliile în prezent

Deși multe dintre tradițiile vechi s-au pierdut odată cu modernizarea satelor, Rusaliile continuă să fie celebrate în România atât prin participarea la slujbele religioase, cât și prin păstrarea unor obiceiuri populare.

În multe localități au loc festivaluri folclorice, spectacole de dansuri tradiționale și târguri dedicate acestei sărbători.

Pentru români, Rusaliile rămân una dintre cele mai misterioase și încărcate spiritual sărbători din calendar, un amestec fascinant între credința creștină și tradițiile străvechi ale satului românesc.