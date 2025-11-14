Trucul Navy SEAL pentru un power nap: 8 minute de somn adânc în mijlocul zilei

Ideea a devenit virală după ce utilizatorul de TikTok Nick Vitello a povestit metoda militară care „te adoarme în mai puțin de 8 minute” și îți oferă „cel mai bun power nap din viața ta”.

Trei pași simpli pentru „somnul de elită”

Întinde-te pe podea.

Da, pe podea — sau pe orice suprafață joasă, fermă. Secretul nu este confortul, ci poziția corpului. Ridică picioarele deasupra capului.

Sprijină-le pe un scaun, canapea sau pat. Această poziție ajută sângele să circule mai bine, reduce presiunea asupra coloanei și permite o relaxare profundă a corpului. Setează un cronometru pentru 8 minute.

Este esențial să nu depășești acest timp. Cronometrul îți oferă liniștea mentală că nu vei dormi „prea mult”, iar corpul va intra doar în faza ușoară de somn, fără senzația de amețeală la trezire.

Trucul popularizat de un fost Navy SEAL

Metoda a fost descrisă prima dată de fostul militar Jocko Willink, în cartea sa „Discipline Equals Freedom Field Manual”.

Willink recunoaște că, deși doarme doar 5 ore și jumătate pe noapte, reușește să se mențină alert datorită acestui mic somn strategic.

„Ridică picioarele deasupra inimii, setează alarma pentru 8 minute – maximum 10 – și vei fi complet reîncărcat”, spunea el într-un episod al podcastului The Drive.

De ce funcționează acest somn de 8 minute?

Cercetările confirmă eficiența „micro-somnului”.

Potrivit WebMD, un ciclu complet de somn durează aproximativ 90 de minute, însă pauzele scurte de 10–20 de minute sunt ideale pentru refacerea energiei fără starea de confuzie specifică somnului profund.

Un studiu din 2008 a arătat că un pui de somn de doar 6 minute poate îmbunătăți semnificativ memoria și concentrarea.

Somnul bun începe cu igiena somnului

Desigur, niciun hack nu poate înlocui un somn de noapte odihnitor.

Specialiștii de la Sleep Foundation amintesc că continuitatea somnului este chiar mai importantă decât numărul de ore dormite.

Evită ecranele înainte de culcare, stabilește o rutină constantă și culcă-te la aceeași oră zilnic — iar „somnul Navy SEAL” îți va aduce un plus real de energie în timpul zilei.

Poate părea ciudat să dormi pe podea doar 8 minute, dar această tehnică militară are un scop simplu: resetarea rapidă a corpului și minții.

Fără cafea, fără somnolență de după. Doar 8 minute de disciplină — și o energie care durează ore întregi.