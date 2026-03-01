x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe Doar un sfert dintre americani susțin atacul lui Trump asupra Iranului

Doar un sfert dintre americani susțin atacul lui Trump asupra Iranului

de Redacția Jurnalul    |    01 Mar 2026   •   23:12
Doar un sfert dintre americani susțin atacul lui Trump asupra Iranului
Sursa foto: hepta/aproximativ 27% dintre respondenți au declarat că aprobă loviturile

Doar unul din patru americani aprobă loviturile SUA care au dus la moartea liderului Iranului, în timp ce aproximativ jumătate dintre respondenți – inclusiv unul din patru republicani – consideră că președintele Donald Trump este prea dispus să recurgă la forță militară.

Potrivit unui sondaj Reuters/Ipsos, aproximativ 27% dintre respondenți au declarat că aprobă loviturile, 43% le dezaprobă, iar 29% nu sunt siguri.

Circa 56% dintre americanii chestionați au spus că sunt de părere că Trump – care a ordonat în ultimele luni lovituri și asupra Venezuelei, Siriei și Nigeriei – este prea dispus să folosească forța militară pentru a promova interesele Statelor Unite.

Această opinie este împărtășită de marea majoritate a democraților (87%), precum și de 23% dintre republicani și 60% dintre persoanele care nu se identifică cu niciun partid politic.

Sondajul, care a început sâmbătă, după declanșarea loviturilor, a colectat online răspunsuri de la 1.282 de adulți din SUA, la nivel național, și are o marjă de eroare de trei puncte procentuale.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: atac iran Donald Trump
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri