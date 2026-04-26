Ai mereu picioarele reci? Acest aliment îți poate îmbunătăți circulația rapid

La început o ignori, dar în timp devine constantă. Nu este doar o sensibilitate la frig, ci poate fi un semnal că organismul încearcă să transmită ceva.

De ce ai picioarele reci, chiar dacă nu îți este frig

În cele mai multe cazuri, problema nu ține de temperatura din jur, ci de circulația sângelui.

Când circulația este mai lentă:

căldura nu ajunge uniform în corp

extremitățile (picioare, mâini) sunt primele afectate

apare senzația constantă de rece

Această situație poate apărea din cauza:

statului prelungit pe scaun

lipsei de mișcare

oboselii

stresului sau dezechilibrelor hormonale

Ce se întâmplă în organism

Sângele are rolul de a transporta oxigen, nutrienți și căldură. Dacă circulația încetinește, organismul „prioritizează” organele vitale, iar extremitățile primesc mai puțină căldură.

De aceea poți avea picioarele reci, chiar dacă restul corpului este cald.

Alimentul care poate ajuta: ardeiul iute

Unul dintre cele mai eficiente remedii naturale este ardeiul iute, datorită conținutului de capsaicină.

Aceasta:

stimulează dilatarea vaselor de sânge

accelerează circulația

creează o senzație de încălzire în corp

Consumat cu moderație, ardeiul iute poate contribui la o circulație mai bună și la reducerea senzației de picioare reci.

Alte alimente care ajută circulația

Pe lângă condimentele picante, sunt recomandate și alimentele bogate în acid folic, care susțin sănătatea vaselor de sânge:

legume verzi (spanac, salată)

leguminoase

citrice

cereale integrale

Acestea ajută la menținerea elasticității vaselor și la o circulație mai eficientă.

Obiceiuri simple care fac diferența

Ridicarea picioarelor

Ține picioarele ridicate peste nivelul inimii aproximativ 20 de minute pe zi. Ajută la:

îmbunătățirea circulației

reducerea senzației de „picioare grele”

Mișcarea zilnică

Chiar și activități simple precum:

mersul pe jos

stretching-ul

pauzele de mișcare la birou

pot stimula circulația și pot încălzi extremitățile.

Hidratarea și băuturile calde

Consumul de lichide ajută sângele să circule mai ușor. Băuturile calde, precum:

ceaiurile

băuturile cu ghimbir

pot amplifica senzația de căldură în organism.

Reducerea stresului

Stresul determină constricția vaselor de sânge, ceea ce agravează problema. Relaxarea, odihna și un ritm echilibrat de viață pot avea un impact major.

Picioarele reci nu sunt doar un disconfort, ci pot indica o circulație deficitară. Vestea bună este că, prin alimentație și obiceiuri simple, această problemă poate fi ameliorată.

Uneori, schimbările mici – cum ar fi introducerea unor alimente potrivite sau mai multă mișcare – pot face o diferență vizibilă în doar câteva zile.