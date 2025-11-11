Ce alimente pot încetini semnificativ îmbătrânirea. Dieta care influențează ADN-ul

O echipă de cercetători din Italia a arătat că anumite substanțe din alimente precum ceaiul verde, broccoli, turmeric sau vinul roșu funcționează ca niște regulatori epigenetici. Aceștia pot modifica activitatea genelor, favorizând un proces de îmbătrânire mai lent și oferind protecție împotriva afecțiunilor cronice.

Studiul, coordonat de profesori universitari, subliniază că factorii din mediul alimentar al unei persoane joacă un rol la fel de important pentru sănătate ca și ADN-ul moștenit. Prin procese epigenetice, cum ar fi metilarea ADN-ului, compușii activi din mâncare pot activa sau inhiba genele responsabile de inflamație, stresul oxidativ și procesul de îmbătrânire. În esență, alimentația devine astfel un instrument prin care putem interveni direct asupra propriei noastre biologii.

Anumite alimente s-au dovedit a fi esențiale în acest proces. De exemplu, catechinele din ceaiul verde, sulforafanul din broccoli, curcumina din turmeric și resveratrolul din vinul roșu au fost identificate drept nutrienți cu rol epigenetic. Aceștia influențează enzime cheie (precum metiltransferazele ADN sau DNMT) și alte căi metabolice, reușind să „recalibreze” modul în care genele se exprimă. Consecințele practice sunt reducerea inflamației cronice, consolidarea apărării la nivel celular și un efect vizibil asupra încetinirii ritmului de îmbătrânire biologică.

Deși încă nu putem stabili cu exactitate dozele necesare pentru a activa genele benefice și a le suprima pe cele dăunătoare, traiectoria este limpede: viitorul nutriției va fi profund personalizat, luând în calcul profilul genetic, microbiomul intestinal și stilul de viață al fiecărui individ. Oamenii de știință speră ca aceste descoperiri să fie utile nu doar pentru menținerea sănătății de zi cu zi, ci și în contexte extreme, precum misiunile spațiale sau mediile izolate, unde stresul metabolic poate accelera îmbătrânirea.

Această abordare reprezintă mai mult decât o simplă dietă sau un regim alimentar nou; este o modificare fundamentală a modului în care înțelegem nutriția. Fiecare masă devine o oportunitate de a ne influența în mod conștient activitatea genetică. Astfel, putem trece de la o alimentație concentrată exclusiv pe aspectul fizic la una inteligentă, concepută pentru a susține optim funcționarea organismului nostru, cu scopul de a trăi mai mult, mai bine și mai sănătos.

(sursa: Mediafax)