Aproape jumătate dintre persoanele cu diabet nu știu că suferă de această boală

Cercetarea, publicată în revista The Lancet Diabetes & Endocrinology, a analizat date din 204 țări și teritorii din perioada 2000-2023, concentrându-se pe persoanele cu vârsta de peste 15 ani.

„Am constatat că 56% dintre persoanele cu diabet sunt conștiente că suferă de această boală", a declarat Lauryn Stafford, autorul principal al studiului.

Situația este și mai gravă în rândul tinerilor adulți, unde doar 20% știau că au diabet.

Majoritatea cazurilor analizate sunt de diabet de tip 2, unde corpul nu folosește bine insulina și nu poate menține glicemia la niveluri normale. Această formă este de obicei diagnosticată la adulți, dar tot mai mulți tineri dezvoltă boala, conform The Independent.

„Poți supraviețui cu un nivel ridicat de glucoză timp de mulți ani. Oamenii ajung să fie diagnosticați cu diabet abia în momentul în care apar complicații”, a explicat Stafford.

Conform Organizației Mondiale a Sănătății, aproximativ 830 de milioane de persoane din întreaga lume suferă de diabet, iar mai mult de jumătate nu primesc tratament.

În SUA, 38,4 milioane de americani aveau diabet în 2021, reprezentând 11,6% din populație. Dintre aceștia, 8,7 milioane de persoane cu vârsta de peste 18 ani nu erau conștiente că suferă de această boală.

Simptomele diabetului includ urinarea frecventă, setea și foamea excesivă, pierderea în greutate fără efort, vedere încețoșată, amorțeală la mâini sau picioare, epuizare, piele foarte uscată, răni care se vindecă lent și infecții frecvente.

Oricine prezintă aceste simptome ar trebui să se testeze pentru diabet prin analize de sânge făcute de un medic.

Cercetătorii subliniază că subdiagnosticarea și gestionarea deficitară a glicemiei rămân provocări majore la nivel global, în special în țările cu venituri mici și medii.

(sursa: Mediafax)