Brânzeturile grase fac bine la creier: pot reduce riscul de demență

Foarte mulți oameni au tendința să cumpere produse lactate degresate, în locul celor integrale, deoarece aceasta pare să fie alegerea „mai sănătoasă”. Însă un nou studiu dat publicității de Academia Americană de Neurologie a relevat că, de fapt, consumul de smântână și brânzeturi bogate în grăsimi este asociat cu un risc mai scăzut de a dezvolta demență.

Scopul noului studiu, ale cărui rezultate au fost publicate miercuri, în Neurology, revista medicală a Academiei Americane de Neurologie (AAN), a fost de a investiga asocierea dintre consumul de lactate bogate în grăsimi, respectiv cele cu procente mici de grăsimi (degresate), și riscul de demență.

„Studiul nostru a constatat că unele produse lactate bogate în grăsimi pot, de fapt, să reducă riscul de demență, contestând unele presupuneri vechi despre grăsimi și sănătatea creierului”, a adăugat Sonestedt, citată într-un comunicat al Academiei Americane de Neurologie.

Ce înseamnă lactate bogate în grăsimi și ce spun rezultatele cercetării

Concret, cercetătorii au analizat datele colectate de la 27.670 de adulți din Suedia, cu o vârstă medie de 58 de ani la începutul studiului, care au fost urmăriți, în medie, timp de 25 de ani. În această perioadă, 3.208 participanți au dezvoltat demență.

Specialiștii precizează că brânzeturile bogate în grăsimi sunt cele care conțin peste 20% grăsimi și includ varietăți precum cheddar, Brie și Gouda, iar cremele bogate în grăsimi conțin de obicei 30-40% grăsimi și includ: frișca, smântâna grasă și smântână coagulată (mascarpone, spre exemplu). Acestea sunt, în general, etichetate în magazine ca versiuni „normale” sau „integrale” ale produselor lactate.

Autorii cercetării au comparat persoanele care consumau zilnic 50 de grame (aproximativ două felii de cheddar sau jumătate de cană de brânză mărunțită) sau mai mult de brânză bogată în grăsimi, cu cele care consumau mai puțin de 15 grame zilnic și, după ajustarea în funcție de vârstă, sex, educație și calitatea generală a dietei, studiul a constatat:

Persoanele care au consumat mai multă brânză bogată în grăsimi au avut un risc cu 13% mai mic de a dezvolta demență comparativ cu cei care au mâncat mai puțin.

Analizând anumite tipuri de demență, au constatat că persoanele care consumau mai multă brânză bogată în grăsimi au avut un risc cu 29% mai mic de demență vasculară.

„Cercetătorii au descoperit, de asemenea, un risc mai scăzut de boală Alzheimer la cei care consumau mai multă brânză bogată în grăsimi, dar numai la cei care nu purtau varianta genei APOE e4 - un factor de risc genetic pentru boala Alzheimer”, precizează Academia Americană de Neurologie.

Autorii studiului au constatat, de asemenea, că persoanele care consumau zilnic 20 de grame sau mai mult de cremă bogată în grăsimi au avut un risc cu 16% mai mic de demență comparativ cu cei care nu consumau deloc. De exemplu, 20 de grame de frișcă înseamnă aproximativ o lingură și jumătate.

Alternativele degresate ale brânzeturilor au avut același efect

Nu s-au găsit asocieri între riscul de demență și consumul de brânză cu conținut scăzut de grăsimi, smântână cu conținut scăzut de grăsimi, lapte cu conținut ridicat sau scăzut de grăsimi, unt sau lapte fermentat (care include iaurt, chefir și lapte bătut).

„Aceste constatări sugerează că, în ceea ce privește sănătatea creierului, nu toate lactatele sunt egale”, a spus dr. Sonestedt.

„Deși consumul de brânză și smântână bogate în grăsimi a fost asociat cu un risc redus de demență, alte produse lactate și alternativele sărace în grăsimi nu au arătat același efect. Este nevoie de mai multe cercetări pentru a confirma rezultatele studiului și pentru a explora mai departe dacă consumul anumitor lactate bogate în grăsimi oferă cu adevărat un anumit nivel de protecție creierului”.

Trebuie precizat, de asemenea că acesta a fost un studiu observațional, ceea ce înseamnă că cercetătorii au găsit o asociere, nu o relație cauzală. Prin urmare, rezultatele trebuie interpretate cu prudență.

Mai mult, toți participanții la studiu au fost din Suedia, unde brânza este adesea consumată în stare naturală, crudă - spre deosebire de Statele Unite, de exemplu, unde brânza este consumată gătită sau încălzită - ceea ce ar fi putut influența rezultatele.

Neurologii americani spun că sunt necesare studii suplimentare pentru a vedea dacă gătitul sau încălzirea influențează această asociere a lactatelor bogate în grăsimi cu diminuarea riscului de demență.

Deși brânza nu poate fi considerată o „armă miraculoasă” împotriva afecțiunilor cognitive, ultimele cercetări oferă o nouă perspectivă asupra legăturii dintre alimentație și sănătatea creierului. Astfel, un consum moderat, integrat într-un stil de viață echilibrat, ar putea fi un pas spre protejarea funcțiilor cognitive odată cu înaintarea în vârstă.

Rezultate similare, obținute în Japonia

O altă cercetare, realizată în Japonia, a arătat că persoanele în vârstă care consumă brânză cel puțin o dată pe săptămână au un risc cu aproximativ 24% mai mic de a dezvolta demență, comparativ cu cele care nu includ acest aliment în dietă.

Cercetarea, publicată la finalul lunii octombrie în revista Nutrients, a analizat datele a aproximativ 8.000 de adulți japonezi cu vârste de peste 65 de ani, care au fost monitorizați timp de trei ani.

Specialiștii spun că brânza conține o serie de substanțe nutritive esențiale pentru sănătatea cerebrală, inclusiv proteine, aminoacizi esențiali care susțin neuronii, precum și vitamina K2, importantă pentru sănătatea vasculară și echilibrul calciului.

De asemenea, produsele lactate fermentate, precum brânza, pot influența inflamația și axa intestin-creier, două procese considerate cruciale în prevenirea declinului cognitiv.

Și autorii acestui studiu au atras atenția că rezultatele nu demonstrează o cauză directă între consumul de brânză și prevenirea demenței, ci o asociere.

