Cardiologii avertizează: Apa influențează dramatic tensiunea arterială

Dincolo de prevenirea deshidratării, hidratarea corectă joacă un rol esențial în buna funcționare a inimii și în menținerea unei tensiuni arteriale echilibrate.

De ce este atât de important să bem suficientă apă

Majoritatea oamenilor beau mai puțină apă decât este recomandat, iar acest lucru poate avea efecte mai serioase asupra sănătății decât am crede. O hidratare adecvată nu se vede doar la exterior – printr-o piele mai luminoasă – ci și la interior:

susține sistemul imunitar,

îmbunătățește digestia,

reduce durerile de cap,

ajută la reglarea temperaturii corpului,

influențează direct tensiunea arterială.

Legătura dintre apă și tensiunea arterială

Obiceiul de a bea apă dimineața, pe stomacul gol, este considerat de mulți specialiști un gest sănătos.

„Atunci când o persoană este deshidratată, volumul de sânge scade, ceea ce poate duce inițial la o scădere a tensiunii arteriale”, explică Ian Del Conde Pozzi, cardiolog și specialist în medicină vasculară, potrivit 20minutos.es. „Pe măsură ce organismul încearcă să compenseze, sunt eliberați anumiți hormoni care contractă vasele de sânge, ceea ce poate duce la creșterea tensiunii. Paradoxal, deshidratarea poate provoca atât tensiune arterială scăzută, cât și crescută.”

Cu alte cuvinte, lipsa apei poate favoriza hipertensiunea, deoarece organismul tinde să rețină lichide atunci când volumul sanguin este redus – unul dintre mecanismele care contribuie la creșterea valorilor tensionale.

Câtă apă ar trebui să bem zilnic

Deshidratarea apare atunci când organismul pierde mai multă apă decât primește. În general, se recomandă aproximativ doi litri de apă pe zi, însă cantitatea optimă diferă în funcție de:

vârstă,

sex,

greutate corporală,

nivel de activitate fizică,

climă.

Numeroase studii arată că o hidratare corespunzătoare este asociată cu un risc mai scăzut de afecțiuni cronice, inclusiv boli cardiovasculare și pulmonare.

Ce alte băuturi pot ajuta la scăderea tensiunii arteriale

Pe lângă recomandările clasice – menținerea unei greutăți normale, mișcarea regulată, reducerea consumului de sare, limitarea alcoolului și gestionarea stresului – și alimentația joacă un rol-cheie.

Există și băuturi, pe lângă apă, care pot contribui la reglarea tensiunii arteriale:

Ceaiul , bogat în antioxidanți benefici pentru sănătatea inimii;

Laptele , sursă importantă de calciu și proteine utile sistemului cardiovascular;

Smoothie-urile din fructe și legume , care aduc un aport suplimentar de nutrienți (ideal este consumul fructelor întregi);

Apele infuzate cu fructe, legume sau ierburi aromatice (castravete, mentă, lămâie), o alternativă plăcută pentru a consuma mai multe lichide zilnic.

Hidratarea nu este doar un detaliu al stilului de viață sănătos, ci un factor esențial pentru controlul tensiunii arteriale. A bea suficientă apă zilnic poate face diferența dintre valori tensionale stabile și riscul de hipotensiune sau hipertensiune, cu impact direct asupra sănătății inimii.