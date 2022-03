Ce efecte au supradozele de vitamine

E important însă să ştim că vitaminele nu se iau după ureche şi că adesea un exces poate să fie la fel de dăunător ca şi deficitul.

De exemplu, suplimentul de beta caroten poate crește riscul de cancer la plămâni la fumători, în timp ce alte studii au demonstrat legături între doze mari de vitamina B şi fracturile de şold. Hipervitaminoza se referă la absorbția și depozitarea în cantități foarte mari a vitaminelor în organism, cu efecte nocive asupra funcțiilor acestuia. Riscul de toxicitate este mai ridicat în cazul vitaminelor liposolubile, acestea fiind depozitate de corp.

Vitamina A

Excesul de vitamina A apare în momentul în care ficatul nu mai are capacitatea de a stoca retinoizii. Cantitatea în surplus de vitamină intră în circulaţia organismului şi pot să apară efecte toxice. E o afecţiune mai rar întâlnită, spun specialiştii, dar recent s-a descoperit că vitamina A are potenţial anticancerigen, ceea ce a crescut mult interesul pentru suplimentele pe bază de vitamina A. Potrivit informaţiilor existente, efectele adverse ale vitaminei A apar de obicei după o doză minimă de 21600 de unităţi. Cele mai multe dintre suplimente conţin doze mai mici de zece mii de unităţi. Principalele efecte secundare care au fost remarcate şi documentate până în prezent sunt ameţelile, tulburarea stării de conştienţă, durerile de cap, dar şi tensiunea intracraniană crescută, precum şi dureri osoase, iritabilitate, greaţă, osteoporoză, tulburări de menstruaţie la femei, piele uscată, decolorarea gălbuie generalizată. Studii recente sugerează că hipervitaminoza A în timpul sarcinii poate să afecteze copilul şi poate să ducă la producerea unor malformaţii congenitale importante. În cazul copiilor, cele mai frecvente simptome sunt mâncărimile şi scăderea poftei de mâncare, iar complicaţiile pot să includă hipercalcemie şi calculi renali.

Vitamina B

Vitamina B3, cea care ajută la transformarea alimentelor consumate în energie pentru organism, se regăseşte în leguminoase, nuci, seminţe, peşte sau carne. Consumată în exces, poate să producă bufeuri, dar şi dureri de cap, tensiune scăzută şi chiar leziuni hepatice.

Vitamina B6 în exces poate să afecteze nervii senzoriali şi să provoace dificultăţi de mers, o slabă coordonare din acest punct de vedere şi probleme de senzorialitate la nivelul mâinilor şi picioarelor, dar şi oboseală.

Vitamina B12 are un rol extrem de important în funcţionarea sistemului nervos şi a celui sangvin, iar cel mai simplu mod de a o obţine este alimentaţia bogată în produse de origine animală. Excesul este provocat cel mai des de suplimente luate fără sfatul medicului. Vitamina B 12 în cantități mari poate produce hipokaliemie și tromboză vasculară profundă. S-au mai înregistrat urticarie și edem care pot persista un timp îndelungat după ce tratamentul a fost oprit.

Vitamina C

Organismul nostru nu produce vitamina C, dar avem nevoie de ea pentru imunitate, pentru sistemul osos, pentru o piele sănătoasă și pentru a metaboliza fierul. Vitamina C este solubilă în apă și are un rol extrem de important în formarea colagenului și este un puternic antioxidant. Organismul nostru are nevoie de suplimentare de vitamina C atunci când suntem răciți, când avem febră sau diverse inflamații, dar și atunci când, spre exemplu, ne pregătim de o intervenție chirurgicală. Doza zilnică maxim admisă de vitamina C este de 2000 mg, iar dozele prea mari pot să provoace greață sau diaree și pot să strice echilibrul dintre antioxidanții și prooxidanții din organism sau să modifice analizele pentru glicemie. Copiii și persoanele mai în vârstă pot face hipervitaminoză.

Vitamina D

Doza zilnică recomandată de vitamina D este cuprinsă între 600 și 800 de unități pe zi. Organismul își ia această vitamină din expunerea la soare, din anumite alimente sau din suplimente alimentare. Expunerea la soare ar trebui să fie cea mai importantă sursă, dar din cauza stilului de viață, care ne ține mai mult în case și din cauza poluării e mai greu să ne fie suficient D-ul luat de aici. Ideal ar fi să ne expunem între 5 și 30 de minute de două ori pe săptămână, în principal dimineața sau seara, atunci când radiațiile sunt mai scăzute. Prea multă vitamina D însă poate să ducă la formarea pietrelor la rinichi, la hipercalcemie și chiar o predispoziție pentru cancer.

E important, de asemenea, să spunem că nu e recomandat să luăm mai multe tipuri de suplimente în același timp, vitamine împotriva căderii părului, multivitamine, suplimente pentru reducerea oboselii și așa mai departe și nici să luăm doze mai mari pentru un efect mai rapid. Și este bine să facem pauze între diversele cure de vitamine.