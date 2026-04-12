Ce este „Popcorn brain” și cum îți afectează multitasking-ul creierul

În contextul în care timpul petrecut pe dispozitive mobile este în continuă creștere, specialiștii atrag atenția asupra impactului real pe care tehnologia îl are asupra creierului.
Ce este „popcorn brain” și cum apare
Termenul „popcorn brain” a fost introdus de informaticianul David M. Levy și descrie starea în care creierul devine dependent de multitasking digital și de stimulii rapizi, scrie yourtango.com
Pe scurt, este acea situație în care nu mai poți sta concentrat pe un singur lucru și simți constant nevoia să sari de la o aplicație la alta. Notificările, rețelele sociale și fluxul continuu de informații contribuie la această fragmentare a atenției.
De ce multitasking-ul nu este benefic
Contrar percepției generale, multitasking-ul nu este o abilitate utilă, ci un obicei care poate reduce eficiența.
Cercetările arată că:
- creierul nu poate gestiona mai multe sarcini simultan
- productivitatea scade atunci când încercăm să facem mai multe lucruri deodată
- apare o oboseală mentală accentuată
Specialiștii susțin că, în realitate, nu facem multitasking, ci trecem rapid de la o activitate la alta, ceea ce duce la pierderi de timp și concentrare.
Cum îți afectează telefonul atenția
Un aspect surprinzător este că simpla prezență a telefonului poate afecta performanța. Studiile arată că oamenii sunt mai distrași chiar și atunci când nu folosesc activ dispozitivul.
Accesul constant la informație și stimuli rapizi creează iluzia eficienței, însă, în realitate, reduce capacitatea de concentrare pe termen lung.
Efectele pe termen lung
Utilizarea excesivă a telefonului, mai ales în paralel cu alte activități, poate duce la:
scăderea atenției și a memoriei
dificultăți în finalizarea sarcinilor
dependență de stimulare constantă
pierderea capacității de a te concentra pe activități mai lente
Ce poți face pentru a evita „popcorn brain”
Specialiștii recomandă câteva măsuri simple:
- limitează timpul petrecut pe telefon
- dezactivează notificările inutile
- concentrează-te pe o singură activitate
- ia pauze regulate de la ecrane
Deși tehnologia ne face viața mai ușoară, utilizarea excesivă a telefonului poate avea efecte serioase asupra creierului. „Popcorn brain” nu este doar un termen modern, ci o realitate tot mai prezentă.
Echilibrul rămâne cheia: folosește tehnologia în avantajul tău, fără a lăsa ca aceasta să îți afecteze concentrarea și starea mentală.