Ce este „Popcorn brain” și cum îți afectează multitasking-ul creierul

În contextul în care timpul petrecut pe dispozitive mobile este în continuă creștere, specialiștii atrag atenția asupra impactului real pe care tehnologia îl are asupra creierului.

Ce este „popcorn brain” și cum apare

Termenul „popcorn brain” a fost introdus de informaticianul David M. Levy și descrie starea în care creierul devine dependent de multitasking digital și de stimulii rapizi, scrie yourtango.com

Pe scurt, este acea situație în care nu mai poți sta concentrat pe un singur lucru și simți constant nevoia să sari de la o aplicație la alta. Notificările, rețelele sociale și fluxul continuu de informații contribuie la această fragmentare a atenției.

De ce multitasking-ul nu este benefic

Contrar percepției generale, multitasking-ul nu este o abilitate utilă, ci un obicei care poate reduce eficiența.

Cercetările arată că:

creierul nu poate gestiona mai multe sarcini simultan

productivitatea scade atunci când încercăm să facem mai multe lucruri deodată

apare o oboseală mentală accentuată

Specialiștii susțin că, în realitate, nu facem multitasking, ci trecem rapid de la o activitate la alta, ceea ce duce la pierderi de timp și concentrare.

Cum îți afectează telefonul atenția

Un aspect surprinzător este că simpla prezență a telefonului poate afecta performanța. Studiile arată că oamenii sunt mai distrași chiar și atunci când nu folosesc activ dispozitivul.

Accesul constant la informație și stimuli rapizi creează iluzia eficienței, însă, în realitate, reduce capacitatea de concentrare pe termen lung.

Efectele pe termen lung

Utilizarea excesivă a telefonului, mai ales în paralel cu alte activități, poate duce la:

scăderea atenției și a memoriei

dificultăți în finalizarea sarcinilor

dependență de stimulare constantă

pierderea capacității de a te concentra pe activități mai lente

Ce poți face pentru a evita „popcorn brain”

Specialiștii recomandă câteva măsuri simple:

limitează timpul petrecut pe telefon

dezactivează notificările inutile

concentrează-te pe o singură activitate

ia pauze regulate de la ecrane

Deși tehnologia ne face viața mai ușoară, utilizarea excesivă a telefonului poate avea efecte serioase asupra creierului. „Popcorn brain” nu este doar un termen modern, ci o realitate tot mai prezentă.

Echilibrul rămâne cheia: folosește tehnologia în avantajul tău, fără a lăsa ca aceasta să îți afecteze concentrarea și starea mentală.