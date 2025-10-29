Cel mai important pas către o descoperire care va salva vieți - test pentru detectarea cancerului

Într-o inițiativă fără precedent la nivel mondial, testul de respirație este experimentat pentru depistarea acestei boli, care este extrem de dificil de detectat în stadiile incipiente.

Simptomele vagi ale bolii, inclusiv durerile de spate și indigestia, fac ca aceasta să nu fie detectată adesea până când nu s-a răspândit în alte părți ale corpului.

Organizația Pancreatic Cancer UK, care finanțează studiul, a declarat că lansarea studiului este „cel mai important pas către o descoperire care va salva vieți”.

Un audit recent privind cancerul pancreatic în Anglia și Țara Galilor a constatat că majoritatea pacienților cu cancer pancreatic sunt diagnosticați într-un stadiu avansat – 62% dintre pacienții din Anglia și 65% dintre pacienții din Țara Galilor sunt diagnosticați în stadiul patru. Ratele de supraviețuire sunt deosebit de scăzute pentru acest tip de cancer – aproximativ 22% nu supraviețuiesc 30 de zile după diagnosticare în Anglia, comparativ cu 21% în Țara Galilor, conform The Independent.

Acum, oamenii de știință de la Imperial College London speră să schimbe soarta acestei boli cu ajutorul unui nou test de respirație. Acesta va fi testat pe 6.000 de pacienți cu diagnostic necunoscut în 40 de locații din Anglia, Țara Galilor și Scoția. Dacă se dovedește eficient, autorii speră că testul va putea fi implementat în cabinetele medicilor de familie în termen de cinci ani, ceea ce înseamnă că pacienții ar putea fi diagnosticați mai repede, când tratamentul poate fi mai eficient.

Acest studiu amplu urmează unui studiu mai restrâns, realizat pe 700 de pacienți pe o perioadă de doi ani, care a avut rezultate „promițătoare”.

Testul este folosit pentru a detecta o combinație de „compuși organici volatili” prezenți în respirație. Mii de astfel de compuși circulă în fluxul sanguin și sunt filtrați când sângele ajunge în plămâni, fiind apoi expulzați odată cu respirația. Aceste modificări sunt evidente când cancerul se află în stadiul incipient al bolii.

Izolarea combinațiilor unice ale acestor compuși poate indica dacă o persoană are sau nu cancer pancreatic, rezultatele fiind disponibile pentru medicii de familie în doar trei zile.

Diana Jupp, director executiv al Pancreatic Cancer UK – care furnizează 1,1 milioane de lire sterline pentru finanțarea studiului, a declarat: „Testul de respirație are potențialul de a revoluționa detectarea precoce a cancerului pancreatic. Este, fără îndoială, cel mai semnificativ pas către o descoperire care poate salva vieți. Deși sunt necesari încă mai mulți ani de dezvoltare înainte de a putea pune această nouă tehnologie interesantă la dispoziția medicilor generaliști din toată țara, mii de pacienți cu un diagnostic necunoscut vor contribui acum la perfecționarea ei în lumea reală. Este primul test de respirație pentru cancerul pancreatic care a ajuns vreodată la un studiu clinic național de această amploare”.

