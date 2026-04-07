Persona - când și cum învață copiii să poarte măști

Dăm credit Verenei Kast, psihiatră și autoare a lucrării Viața înseamnă relație (Trei, 2025): „Noi însă, atunci când ne așezăm pe chip «măștile noastre sufletești», nu ne identificăm de regulă cu o ființă mitică, ci cu o imagine pe care o avem despre modul cel mai favorabil în care ne putem prezenta într-o situație dată. Această imagine a noastră, pe care o înfățișăm lumii, poate concorda cu identitatea noastră, la fel de bine ne poate însă face să ne simțim inautentici, să avem senzația că jucăm un rol care nu ni se potrivește, că ne-am deghizat. Persona corespunde, pe de-o parte, idealului Eului nostru, iar pe de altă parte, se referă la felul în care ne imaginăm noi că doresc să ne vadă ceilalți oameni.”

Primii ani și adolescența

Mai departe: „În familie suntem educați să adoptăm și afișăm o anumită persona. Copiii foarte mici se remarcă tocmai prin lipsa unei persona. Abia între trei și șase ani, odată cu dezvoltarea sentimentului rușinii, se dezvoltă și o persona, care este în mare măsură rodul educației. Copilul simte de acum înainte că nu se poate purta la fel în medii diferite, că trebuie să-și schimbe comportamentul, fie pentru a nu atrage atenția într-un mod neplăcut, fie pentru a se bucura de apreciere. În adolescență adoptă și afișează diverse persona, de obicei în deplină concordanță cu grupul celor de aceeași vârstă cu el. Nu optează însă în mod arbitrar pentru o anumită persona, fiindcă în această fază importantă din viață stima de sine este labilă și, ca atare, este deosebit de important pentru adolescent să se bucure de apreciere. Ca urmare, adolescenții se supun unei anumite presiuni de a adopta o persona sau alta. Și spiritul timpului, care se exprimă de exemplu prin modă, influențează afișarea unei persona. Putem verifica acest lucru comparând diverse fotografii ale noastre, făcute de-a lungul timpului, și vom constata fie că ne-am «supus» unei mode, fie că ne-am distanțat în mod intenționat de ea.”

Limita rușinii

Tot aici: „Același lucru este valabil și pentru stilul de comunicare, ce ține tot de persona. Tinerii din orice epocă au un limbaj propriu, cu expresii specifice, iar cei care fac parte dintr-un grup cu interese similare, de pildă persoanele interesate de psihologie, au un jargon specific epocii. De asemenea, constituția noastră fizică și cea psihică influențează de regulă în mare măsură persona. Este de la sine înțeles că o persoană cu o constituție fizică solidă se va prezenta altfel decât cineva mai firav. Însă nu doar constituția fizică impune limite modului nostru de a ne prezenta, ci și cea psihică. Atunci când spunem despre o femeie că poartă o rochie «îndrăzneață», enunțul acesta se referă la propria noastră rușine și teamă de a ne expune. Spunem că este o rochie îndrăzneață, fiindcă noi nu am îndrăzni să o îmbrăcăm, fiindcă ne-ar fi rușine să o purtăm. Constituția noastră psihică este cea care ne îngăduie o anumită plăcere de a ne expune, care stabilește ce îndrăznim și ce nu îndrăznim să arătăm, care ne indică limita rușinii.”

Ideal

Concluzia: „Această limită a rușinii se referă la limitele posibilităților noastre de a ne prezenta lumii. Ea variază de la o persoană la alta și este flexibilă: când ne simțim bine, suntem mai îndrăzneți, când ne simțim prost, încercăm să nu atragem atenția celorlalți. Persona se află, de asemenea, în concordanță cu aspectul personal al idealului Eului nostru, cu imaginea idealizată pe care ne-o facem despre noi înșine și care indică drept cine ne credem, drept cine dorim să ne credem. Idealul Eului se referă de regulă la un om aproape perfect, fapt care ne determină să refulăm tot ceea ce este imperfect. Persona se află însă în concordanță și cu aspectul social al idealului Eului nostru, pe care îl percepem de regulă ca ideal al lumii înconjurătoare, deși, de fapt, este în mare măsură o proiecție a idealului Eului nostru personal.”

