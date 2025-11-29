Dieta care întinerește creierul: Descoperirea surprinzătoare a cercetătorilor germani

Folosind tehnici avansate de spectrometrie de masă, oamenii de știință au analizat diferențele proteice dintre creierul șoarecilor tineri și în vârstă, identificând modificări semnificative în mecanismele de etichetare și reciclare a proteinelor, scrie Science Alert.

Ubicuitarea este un proces esențial prin care organismul aplică „etichete” chimice proteinelor pentru a semnala dacă acestea trebuie menținute active, modificate sau eliminate.

Echipa condusă de Alessandro Ori a descoperit că, odată cu înaintarea în vârstă, aceste etichete se acumulează pe anumite proteine, indicând o scădere a eficienței sistemului de reciclare proteică.

Cercetările pe neuroni umani cultivați în laborator au arătat că aproximativ o treime din această acumulare este cauzată de încetinirea proteasomului, mecanismul care degradează proteinele deteriorate.

Această disfuncție contribuie la dezechilibre moleculare asociate cu boli neurodegenerative precum Alzheimer, unde gestionarea defectuoasă a proteinelor joacă un rol major.

Într-un experiment suplimentar, cercetătorii au supus șoarecii în vârstă la o dietă cu restricție calorică timp de patru săptămâni.

Surprinzător, după revenirea la alimentația normală, anumite proteine au prezentat niveluri de etichetare similare cu cele din creierul tinerilor.

Acest lucru sugerează că schimbările dietetice pot influența procesul de ubiquitylation în creierul îmbătrânit, chiar și la vârste avansate.

Totuși, efectele nu au fost uniforme: unele procese de îmbătrânire au fost încetinite, altele au rămas stabile, iar unele s-au accentuat.

Studiul indică faptul că, deși complex, creierul rămâne receptiv la modificări ale stilului de viață și ale dietelor chiar și la vârste înaintate.

Descoperirile pot contribui la dezvoltarea de tratamente mai eficiente pentru bolile neurodegenerative, unde echilibrul proteic este esențial.

