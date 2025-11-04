Dr. Mihai Craiu: Dați suplimente orale cu vitamină D toată copilăria, până la 18 ani

Unul dintre subiectele cel mai des dezbătute este cel al vitaminei D, un nutrient esențial, dar în jurul căruia s-a format un „munte de informații”, cum îl descrie dr. Craiu:

„Atât de multe, încât te întrebi, ca părinte, oare cum să te descurci printre ele?!?”

De la injecții masive la suplimentare orală

Dr. Craiu ne reamintește că înainte de 1989, copiii din România primeau doze impresionante de vitamina D, însă nu pe cale orală, ci injectabil:

„Copiii din România primeau câte 200.000 UI de vitamină D injectabil intramuscular. La 2, 4, 6, 9, 12, 18 și 24 luni.”

Iar această practică nu era singura. În Germania interbelică, dozele administrate oral erau chiar mai mari:

„Se foloseau doze orale foarte mari de vitamină D, între 150.000 și 600.000 UI administrate odată, în așa-numita ‘stoss-therapie’.”

Astăzi însă, știința a evoluat, iar protocoalele moderne au schimbat abordarea.

Ce recomandă medicul azi: simple obiceiuri cu efect uriaș

În ciuda controverselor, recomandarea sa este clară:

„Dacă putem face ceva simplu pentru sănătatea copiilor noștri, atunci aceasta ar fi suplimentarea orală cu vitamină D (toată copilăria, până la 18 ani, spun protocoalele actuale).”

Iar expunerea la soare rămâne la fel de importantă ca oricând:

„Plimbarea sau joaca în soare, dimineața, ideal între 10:30-13:00, ar asigura cele mai bune nivele de vitamină D3 din sânge.”

Acest obicei banal este în fond un gest de prevenție cu impact major asupra sănătății:

„Persoanele cu deficit sever de vitamină D pot dezvolta boli alergice, maladii cardiovasculare, neurologice sau metabolice, pot avea o frecvență mai mare a unor cancere, infecții grave, etc.”

Pe lângă rahitism sau osteoporoză, lipsa vitaminei D devine un factor de risc în bolile moderne ale copilăriei – afecțiuni influențate de poluare, sedentarism și alimentație ultraprocesată.

Semnal de alarmă, dar și un îndemn optimist

În stilul său direct și empatic, dr. Craiu încheie cu un sfat simplu și luminat de optimism: