Empatia - puntea dintre noi

„Noi, oamenii, ne înțelegem ca ființe empatice. Lipsa empatiei este, pe bună dreptate, sancționată. Într-o societate care este atât de mult axată pe concurență și eficiență, este foarte răspândită tentația de a rămâne în legătură cu o altă persoană doar atât timp cât ea ne este folositoare propriilor planuri. Relațiile și tratarea celorlalți cu demnitate, umanul din noi sunt în pericol. Dacă nu vrem să-i instrumentalizăm pur și simplu pe ceilalți, să ne folosim de ei, să-i exploatăm, ci să fim cu adevărat în relație cu ei și să-i prețuim așa cum sunt, atunci empatia este absolut indispensabilă”, consideră reputata psihologă Verena Kast, autoarea unei lucrări recent publicate de Editura Trei: „Viața înseamnă relație. De la sine către lume”.

Intuitiv

Dar să facem loc expunerii științifice: „Oamenii - apreciază Verena Kast - pot fi empatici. Intuitiv, simțim ce va face o altă persoană, încotro se îndreaptă un dialog, cum se simte celălalt. Tresărim când altcineva se arde la mână, putem citi scepticismul pe fața și pe corpul unei alte persoane, dar și pura bucurie. Ne putem înțelege emoțional unul pe celălalt, dezvoltăm anumite idei despre ce se întâmplă în mintea celuilalt și putem avea compasiune, suntem empatici. De asemenea, avem capacitatea de a ne exprima compasiunea, iar când ceea ce exprimăm este autentic, atunci avem parte de simpatie. Important este să putem păstra, în același timp, o oarecare distanță, astfel încât să nu se nască teama că manifestarea compasiunii înseamnă nerespectarea granițelor celuilalt”.

Empatia poate fi învățată

În siaj: „Capacitatea de empatie reprezintă un ajutor de preț în relațiile cotidiene. Persoanele care au avut ele însele parte de prea puțină empatie din partea celorlalți întâmpină, de obicei, dificultăți în identificarea empatică cu alți oameni. Totuși acest lucru poate fi învățat și e nevoie de dezvoltarea puterii imaginației. Trebuie să ne punem în locul celorlalți și să ne putem imagina că cealaltă persoană este diferită de noi: în calitate de om, ea este asemănătoare cu noi, dar în același timp este diferită de noi. Dacă mă bucur, de exemplu, de un anumit tip de sport, nu e necesar ca un altul să se bucure și el, dar există altceva de care el se va bucura. Ne este de ajutor să ne facem o idee despre intențiile și sentimentele unei alte persoane și, de obicei, ne reușește, dacă ne luăm un răgaz. De regulă, avem nevoie de puțin timp pentru a face acest lucru. Dacă solidaritatea reprezintă pentru noi o valoare, dacă vrem să trăim în relații umane demne de încredere în ciuda ritmului febril al vieții, atunci dezvoltarea capacității de empatie este deosebit de importantă. Empatia poate fi și învățată”.

Perspective și opțiuni

De exemplu: „Când citim povești despre alți oameni și destinul lor, ne cufundăm în povestea lor. Totodată, ne imersăm în propriile noastre reprezentări, în propria lume imaginară, care devine tangibilă prin rezonanța cu narațiunile pe care le citim. Ne putem pune în locul acestor persoane care acționează, ne putem chiar identifica cu ele, simțim compasiune față de ele, ne înfricoșăm împreună cu ele, presimțim că se apropie ceva amenințător și dorim să ajutăm la evitarea acelui lucru. Cu cât citim, aflăm mai multe povești și cu atât mai multe perspective avem asupra vieții și acțiunilor umane, cu atât mai multe opțiuni ni se deschid pentru propria viață, dar și cu atât mai multe posibilități de a trăi compasiunea pentru ceilalți. Pe scurt, suntem empatici. Condiția este să intrăm în contact cu aceste povești în așa fel, încât să ne putem identifica cu ele”.

Cine e Verena Kast

Verena Kast, doctor în psihologie analitică, este profesor de psihologie la Universitatea din Zürich și psihoterapeut cu practică privată. Este lector și analist formator la C.G. Jung-Institut din Zürich și autoarea multor lucrări despre psihologia emoțiilor, bazele psihoterapiei și interpretarea basmelor și a viselor. La Editura Trei, de aceeași autoare au mai apărut: Mai mult timp pentru suflet, Dinamica simbolurilor, Depășirea de sine, Fiicele tatălui, fiii mamei, Umbra din noi, Cartea imaginilor.

