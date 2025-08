12 alimente ajută la creșterea nivelului de colagen din organism

Multe alimente de origine animală sunt bogate în colagen, în timp ce alimentele pe bază de plante pot furniza nutrienți pentru a susține producția de colagen în organism.

1. Supă de oase

Supa de oase se prepară prin fierberea la foc mic a oaselor în apă, cum ar fi carnea de vită, pui, curcan sau porc, cu sau fără carne, timp de mai multe ore. Este disponibilă în comerț sau o poți prepara acasă, ceea ce îți permite să controlezi sodiul și aditivii.

Cantitatea de colagen și conținutul total de proteine per porție variază în funcție de tipul de supă de oase și de preparat. Un studiu privind diferite preparate de supă de oase a arătat cantități de colagen cuprinse între 17,9% și 20,4%.

2. Fructe de mare

Pielea, oasele, solzii și cartilajul peștelui conțin colagen. Consumul de pește cu piele, cum ar fi somonul, sau pește care are oase mici și moi comestibile, cum ar fi sardinele și hamsiile din conservă, poate fi o sursă alimentară bună de colagen, proteine, precum și acizi grași omega-3 sănătoși pentru inimă.

Fructele de mare, cum ar fi stridiile și creveții, conțin zinc, un mineral de care organismul are nevoie pentru a produce colagen.

3. Păsări de curte

Supa de oase preparată din carne de pasăre poate fi o sursă bună de colagen. Cu toate acestea, consumul de carne de pasăre cu piele și cu os poate furniza colagen.

Cantitatea de colagen variază în diferite părți ale păsării. De exemplu, picioarele de pui, pulpele și pulpele cu piele pot furniza mai mult colagen decât pieptul de pui, care este în mare parte mușchi.Carnea de pasăre este, de asemenea, bogată în proteine, furnizând aminoacizii pe care organismul îi folosește în mod natural pentru a produce colagen.

4. Organe și măruntaie

Anumite organe și măruntaie sunt bogate în colagen. Acestea includ carne cu țesut conjunctiv, cum ar fi:

Burtă de vită (mucoasa stomacului)

Piele de vită și de porc

Urechi de porc

Coadă de bou

Picioare de pui

În timp ce alte organe, cum ar fi ficatul și rinichii, nu conțin la fel de mult colagen, acestea pot furniza o cantitate semnificativă de proteine pentru producerea naturală de colagen în organism.

5. Lactate

Produsele lactate, cum ar fi brânza, laptele și ouăle, nu conțin țesut conjunctiv și, prin urmare, nu au colagen. Totuși, lactatele sunt considerate o proteină completă deoarece conțin toți aminoacizii esențiali de care corpul are nevoie. Astfel, organismul poate folosi aminoacizii din lactate pentru a produce în mod natural colagen.

6. Leguminoase

Plantele nu conțin colagen dar conțin elementele constitutive ale aminoacizilor, și alte vitamine și minerale necesare pentru a produce colagen. Leguminoasele sunt surse excelente de proteine și furnizează minerale esențiale, precum zincul și fierul, care sunt necesare pentru producerea de colagen.

Exemple de leguminoase:

Fasole

Mazăre

Linte

7. Soia

Soia este o leguminoasă dar, spre deosebire de multe dintre ele, oferă o proteină completă. De asemenea, conține izoflavone care pot promova producția de colagen.

Soia este utilizată în fabricarea următoarelor produse alimentare:

Tofu

Tempeh

Lapte de soia

Miso

Edamame

8. Verdeață cu frunze

Legumele cu frunze conțin atât aminoacizi, cât și vitamina C, care sunt esențiale pentru producerea de colagen. Sunt pline de alți nutrienți și sunt o parte recomandată a unei diete sănătoase pentru toată lumea.

Exemple de verdeață cu frunze includ:

Spanac

Varză kale

Verzea varză cremă

Frunze de muștar

Năsturel

Mangold elvețian

9. Citrice

Citricele, inclusiv portocale, lămâi, mandarine, lime, sunt bogate în vitamina C, de care organismul are nevoie pentru a produce colagen.Persoanele care nu primesc suficientă vitamina C pot dezvolta probleme de vindecare a rănilor din cauza lipsei de colagen.

Scorbutul este un exemplu de deficit de vitamina C, care provoacă sângerări ale gingiilor și vânătăi la marinarii care nu au acces facil la alimente proaspete în timpul călătoriilor lungi. Acum, scorbutul este mai puțin frecvent și se observă mai ales la adulții în vârstă.

Printre fructele citrice bogate în vitamina C se numără:

Portocale

Grapefruit

Lămâie19

Lime20

10. Fructe de pădure

Multe fructe de pădure sunt bogate în vitamina C. Acestea includ:

Căpșuni

Mure

Zmeură

Aceste fructe colorate sunt bogate în antioxidanți, care ajută organismul să repare daunele. Antioxidanții ajută la repararea daunelor solare ale pielii. Consumul zilnic de fructe este recomandat pentru o dietă sănătoasă.

11. Ardei grași

La fel ca citricele și fructele de pădure, ardeii grași sunt bogați în vitamina C, de care corpul tău are nevoie pentru a produce colagen. Ardeii grași roșii, portocalii și galbeni au mai multă vitamina C decât ardeii grași verzi.

12. Kiwi

Kiwi este o sursă excelentă de vitamina C. Un kiwi mediu conține mai mult de 75% din doza zilnică recomandată de vitamina C.

Beneficiile colagenului în dietă

Colagenul pe care îl consumi este cel puțin parțial descompus în timpul digestiei. Corpul poate folosi fragmentele pentru a produce mai mult colagen.

Alimentele de mai sus conțin colagen sau alte elemente vitale, cum ar fi aminoacizii, mineralele și vitaminele, de care corpul are nevoie pentru a produce în mod natural colagen.

Unele studii sugerează că suplimentarea cu colagen poate îmbunătăți sănătatea oaselor, articulațiilor și pielii. O analiză menționează proprietățile anti-îmbătrânire ale colagenului din piele, cum ar fi creșterea hidratării și a elasticității pielii.

Când să iei suplimente

În general, se recomandă obținerea nutrienților prin alimentele pe care le consumi, mai degrabă decât prin suplimente.

Poți găsi multe suplimente de colagen în diferite forme. Colagenul este, de asemenea, un ingredient popular în produsele cosmetice.

Majoritatea studiilor privind aportul de colagen utilizează produse suplimentare specifice care au o cantitate cunoscută de colagen sau colagen hidrolizat (fragmente de colagen), mai degrabă decât surse alimentare naturale.

Suplimentele te pot asigura că obții cantitatea de colagen pe care o cauți, potrivit verywellhealth.com.