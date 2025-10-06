3 soluții naturale împotriva asteniei de toamnă: Cum să previi oboseala și schimbările de dispoziție

Reducerea orelor de lumină solară, variațiile de temperatură și presiune atmosferică afectează dispoziția și capacitatea noastră de a ne adapta.

Lipsa expunerii la soare scade nivelul vitaminei D, esențială pentru imunitate, stare de bine și sistemul osos.

„Ziua mai scurtă, lipsa de energie și stresul cotidian ne fac mai triști și mai lipsiți de chef”, explică medicul Ruxandra Constantina, în cadrul rubricii Sfat de sănătate, potrivit longevitymagazine.ro.

Remedii apicole

Lăptișor de matcă

Lăptișorul de matcă este un produs apicol complex cu efecte energizante, revitalizante și imunostimulatoare.

„O fiolă cu lăptișor de matcă, miere și o plantă adaptogenă, cum este ginsengul siberian, asigură un boost de energie pentru întreaga zi”, recomandă Ruxandra Constantina.

Acesta conține vitamine din grupa B, minerale, aminoacizi și antioxidanți și este indicat atât în perioadele de suprasolicitare, cât și în prevenirea infecțiilor.

Miere

Mierea asigură rapid energie și întărește sistemul imunitar. MEste recomandat consumul unei lingurițe de miere pe stomacul gol sau în combinație cu ceaiuri și fructe, în special dimineața.

Propolis

Propolisul este cunoscut pentru proprietățile antiseptice și antivirale. Folosit preventiv sau pentru tratarea afecțiunilor respiratorii, propolisul sub formă de capsule sau tincturi ajută la combaterea inflamațiilor și durerilor în gât, precum și la prevenirea infecțiilor sezoniere.

Pe lângă produsele apicole, menținerea unui tonus bun necesită alimentație bogată în legume și fructe de sezon, hidratare adecvată, mișcare regulată și somn de 7-8 ore pe noapte. Reducerea stresului, plimbările în aer liber și activitățile relaxante completează strategia pentru un organism puternic și echilibrat.