4 moduri în care consumul regulat de morcovi poate îmbunătăți vederea

1. Vedere nocturnă

Morcovii sunt bogați în antioxidanți, inclusiv beta-caroten, pe care corpul îl transformă în vitamina A. Vitamina A ajută organismul să producă rodopsină, un pigment găsit în retină care permite ochilor să vadă în lumină slabă. O deficiență de vitamina A poate duce la orbire nocturnă, ceea ce face dificilă vederea în lumină slabă.

Consumul unei căni cu suc de morcovi cruzi oferă suficient beta-caroten pentru a satisface nevoile zilnice de vitamina A ale organismului pentru a ajuta ochii să se adapteze la întuneric și susțin astfel vederea nocturnă.

2. Scăderea riscului de degenerescență maculară legată de vârstă

Degenerescența maculară legată de vârstă (DMLV) este un tip comun de pierdere a vederii care încețoșează vederea centrală. Morcovii sunt plini de antioxidanți, precum luteina și zeaxantina, care ajută la protejarea ochilor de DMLV. Antioxidanții se acumulează în maculă, care este partea ochiului ce controlează vederea centrală clară.

Luteina și zeaxantina protejează celulele oculare de daunele oxidative care apar atunci când moleculele instabile rănesc celulele sănătoase, în timp. Ajută și la blocarea luminii albastre dăunătoare de la soare și de la ecranele digitale

Studiile arată că persoanele care mănâncă mai mulți morcovi și alte alimente bogate în antioxidanți au un risc mai mic de a dezvolta DMLV. Adăugarea de morcovi și alte legume colorate în mesele zilnice este o modalitate simplă de a vă susține sănătatea ochilor și de a vă proteja vederea centrală pe măsură ce îmbătrâniți.

3. Reducerea riscului de cataractă

Cataracta este o opacizare a cristalinului ce se dezvoltă atunci când proteinele din cristalin se descompun și se aglomerează. Acestea provoacă vedere tulbure.

Cercetările arată că antioxidanții din morcovi, inclusiv beta-carotenul, luteina și vitamina C, pot ajuta la protejarea cristalinului prin apărarea împotriva stresului oxidativ și a daunelor provocate de radicalii liberi - doi factori care contribuie la formarea cataractei în timp.

Deși morcovii singuri nu garantează că nu vei dezvolta niciodată cataractă, ei sunt o parte esențială a unei diete echilibrate care susține sănătatea ochilor pe termen lung.

4. Prevenirea uscării ochilor

Ochiul uscat se dezvoltă atunci când ochii nu produc suficiente lacrimi sau când lacrimile se usucă prea repede. Lubrifierea insuficientă a ochilor poate provoca iritații, roșeață și o senzație de nisip sau arsură.Corpul transformă beta-carotenul din morcovi în vitamina A. Acest nutrient protejează și hrănește suprafața ochilor.

Vitamina A susține, de asemenea, producția de lacrimi, ajutând la menținerea ochilor umezi și confortabili. Fără o cantitate suficientă, ochii pot deveni uscați și mai predispuși la iritații sau leziuni ale corneei, care este suprafața frontală transparentă a ochiului.

Adăugarea morcovilor în dietă poate ajuta la menținerea unei producții sănătoase de lacrimi și a ochilor hidratați pe tot parcursul zilei, potrivit health.com.

Cum să adaugi mai mulți morcovi în dietă

Morcovii sunt plini de antioxidanți care susțin sănătatea ochilor și vederea. De asemenea, sunt versatili și ușor de inclus într-o dietă echilibrată, indiferent dacă îi savurezi cruzi, gătiți sau amestecați în alte feluri de mâncare.

- morcovi baby cruzi cu humus sau sos de legume.

- morcovi rași în salate, wrap-uri și sandvișuri.

- coace morcovi cu ulei de măsline și ierburi aromatice.

- amestecă morcovii în smoothie-uri cu fructe și legume cu frunze verzi.

- taie morcovii cubulețe pentru a-i adăuga în supe, tocănițe și mâncăruri la wok.

- prepară suc de morcovi sau amestecă-l cu alte sucuri de legume.

- coace morcovii în brioșe sau pâine pentru o delicatesă naturală dulce.

