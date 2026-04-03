4 pași simpli pentru picioare perfecte: Trucul ieftin care face minuni pentru călcâiele tale

Rezultatul? Călcâie aspre, crăpate și incomode. Dar soluția este mai simplă decât crezi.

Iată un protocol rapid, ieftin și eficient pentru a avea picioare perfect hidratate și fine, chiar în mijlocul iernii.

De ce călcâiele se usucă iarna?

Pielea de pe călcâie are mai puține glande sebacee decât restul corpului, ceea ce o face predispusă la deshidratare. Aerul uscat din încălzire, dușurile fierbinți și încălțămintea închisă contribuie la uscarea pielii de pe călcâiel. Pentru crăpături adânci, consultul medical este recomandat dar pentru uscăciunea moderată există soluții eficiente acasă.

Cum să ai grijă de călcâiele tale?

Înmuiere

Înmuiați picioarele în apă călduță timp de 5-10 minute. Pentru un plus de răsfăț, adăugați un vârf de cuțit de sare sau câteva picături de ulei de măsline ori cocos.

Exfoliere

Folosiți ușor o piatră ponce sau o pilă pentru călcâie, evitând frecarea agresivă care poate înrăutăți problema. Alternativ, șosetele exfoliante cu uree sau acid salicilic dau rezultate spectaculoase.

Hidratare intensivă

Aplicați o cremă groasă, bogată în uree, glicerină, acid hialuronic sau ceramide, cât timp pielea este încă ușor umedă.

Menținerea umidității

Pentru un efect maxim, adăugați un strat subțire de vaselină sau balsam gros , apoi purtați șosete de bumbac peste noapte. Dimineața, picioarele vor fi moi și catifelate.

Sfaturi pentru menținerea rezultatelor

Purtați încălțăminte confortabilă, cu suport adecvat.

Evitați mersul desculț pe podele dure.

Hidratați-vă și din interior, consumând apă suficientă.

Folosiți un umidificator dacă aerul din locuință este foarte uscat.

Cu doar 10 minute pîn fiecare seară, picioarele tale vor fi răsfățate și pregătite pentru sandale când vine vara. Un mic ritual care face diferența între călcâie aspre și piele fină, fără să fie nevoie de pedichiuri costisitoare, notează citymagazin.si.