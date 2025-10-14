8 tratamente naturiste pentru aftele bucale: Ce ingrediente să folosești acasă

În formele ușoare, acestea dispar de la sine în câteva zile, însă dacă simptomele sunt severe este recomandat un tratament rapid pentru a preveni agravarea și extinderea infecției.

Soluții naturale împotriva aftelor

Tratamentul convențional implică adesea medicamente antifungice sub formă de pastile sau soluții pentru gargară. Pe lângă acestea există și remedii naturale.

Apa sărată

Clătirea gurii cu soluție salină ajută prin proprietățile antiseptice, antibacteriene și calmante, reducând inflamația și prevenind alte infecții orale.

Suc de lămâie

Are efect antifungic și antiseptic, combatând ciuperca responsabilă de afte și contribuind la curățarea mucoasei bucale.

Oțet de mere

Este recomandat mai ales persoanelor cu proteze dentare deoarece reglează flora microbiană și previne formele grave ale stomatitei dentare cauzate de Candida.

Ulei de cuișoare

Conține eugenol, un compus cu efect antiseptic și analgezic, util în calmarea durerilor și tratarea inflamațiilor orale.

Iaurt cu probiotice

Restabilește echilibrul bacterian din cavitatea bucală, inhibând dezvoltarea Candida și susținând imunitatea locală.

Turmeric

Datorită curcuminei, acesta oferă efecte antiinflamatoare și antifungice, reducând rapid simptomele aftei.

Scorțișoară

Combate activ dezvoltarea ciupercii Candida și împiedică reapariția simptomelor.

Ulei de oregano

Folosit în formă diluată, uleiul de oregano are proprietăți antimicrobiene și antifungice eficiente împotriva Candida albicans, potrivit medicool.ro.

În cazul simptomelor persistente sau agravante este recomandată consultarea medicului pentru un tratament adecvat.