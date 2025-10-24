Alimentele care ajută la vindecarea rapidă a virozelor

Medicul Anca Hâncu explică, în cadrul rubricii Sfat de sănătate de la Antena 3 CNN, care sunt cele mai eficiente alimente pentru recuperare rapidă și ce trebuie evitat.

„Este important să alegem o dietă corectă, cu alimente antiinflamatoare. Vegetalele bogate în vitamină C — citrice, ardei roșu, pătrunjel — sunt extrem de valoroase”, afirmă medicul.

De asemenea, aceasa subliniază importanța vitaminei E, prezentă în oleaginoase, și a zincului, pe care îl putem găsi în caju﻿.

5 alimente pentru răceală

supă de pui sau legume

fructe bogate în vitamină C, precum kiwi, citrice și ardei gras

usturoi și ghimbir

ceaiuri calde cu miere și lămâie Citește pe Antena3.ro Cum a ajuns pe OnlyFans o atletă medaliată la Jocurile Olimpice: „Am venituri pe care nu le-am mai avut niciodată”

semințe de dovleac și ouă, surse de zinc și seleniu

„Supă de pui are efect mucolitic datorită cisteinei, ce ajută la eliminarea secrețiilor și la refacerea rapidă a organismului”, explică specialistul.

Broccoli este considerat un superaliment, datorită sulforafanului, un compus cu proprietăți antiinflamatoare puternice.

Alimente pentru refacerea organismului

alimente bogate în vitamina C: citrice, kiwi, ardei gras, pătrunjel

zinc și seleniu: semințe de dovleac, pește, ouă, usturoi﻿

antioxidanți și fitonutrienți: fructe de pădure, ceai verde﻿ , turmeric

supe și ciorbe calde pentru hidratare și reducerea congestiei nazale

hidratare adecvată: apă, infuzii cu ghimbir, miere și lămâie

Usturoiul continuă să fie „antibioticul natural” al sezonului rece, datorită alicinei, un compus cu efect antiinflamator, antibacterian și antiviral.

„Se recomandă să fie mărunțit pentru a elibera această substanță”, adaugă medicul.

Ce să eviți

„Nu consumăm pizza, paste sau alte alimente cu foarte mulți carbohidrați deoarece au efect proinflamator și încetinesc procesul de vindecare.”

În privința consumului de alcool, răspunsul este clar: „Nu bem alcool deoarece scade imunitatea, distruge echilibrul microbiomului și favorizează inflamația.”

Specialistul atrage atenția și asupra importanței hidratării, mese mici și dese, ceaiuri (de preferat calde, dar nu fierbinți), și evitarea consumului excesiv de cafea.

Rețetă anti-răceală

Ingrediente: portocală, kiwi, morcov, ghimbir, miere, apă și kefir.