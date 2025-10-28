Atenție la consumul excesiv de matcha: Riscuri pentru sănătate

Populară în latte-uri și deserturi, această băutură poate afecta absorbția fierului în organism, punând sub semnul întrebării beneficiile sale la consumul exagerat.

Matcha este o pudră fină obținută din frunzele uscate și măcinate de ceai verde, bogată în fibre, polifenoli și cofeină. Consumată moderat, poate aduce beneficii asupra sănătății creierului și tensiunii arteriale, însă consumul ridicat poate reduce nivelurile de fier din sânge.

Matcha și legătura cu deficitul de fier

O femeie din Sydney a povestit cum băutura ei zilnică cu matcha i-a provocat dureri de cap, fragilitate a unghiilor și părului dar și vânătăi ușoare. Analizele au confirmat un deficit sever de fier. Pe rețelele sociale, precum TikTok, există numeroase cazuri similare, unele femei ajungând chiar la transfuzii de fier, legând acest fapt de consumul frecvent de matcha.

Rolul fierului în organism

Fierul este vital pentru transportul oxigenului și susținerea proceselor biologice. Corpul nu-l produce, așa că trebuie obținut din alimentație. Unele substanțe din dietă, inclusiv polifenolii și acidul fitic din matcha, pot inhiba absorbția fierului, cauzând deficite, mai ales în rândul femeilor aflate la vârsta fertilă, cu pierderi menstruale.

Consum și prevenție

Specialiștii recomandă să se evite consumul de ceai verde sau matcha în timpul meselor și să se aștepte cel puțin o oră între ele pentru a reduce interferența cu absorbția fierului.

De asemenea, este indicat să se asocieze alimente bogate în fier cu surse de vitamina C (cum ar fi ardeiul gras, broccoli, kiwi sau citricele) pentru o absorbție mai bună.

Câtă macha să consumi

Consumul a două-trei căni de ceai verde pe zi poate crește riscul de anemie feriprivă, însă produsele cu aromă de matcha au un impact neglijabil asupra fierului.

Dacă apar simptome precum oboseală, fragilitate a unghiilor, amețeli sau vânătăi este recomandat un consult medical și analize de sânge pentru evaluarea nivelului de fier.

Concluzii

Matcha rămâne o băutură apreciată pentru efectele sale antioxidante și stimulatoare, însă consumul excesiv sau neadecvat poate avea efecte negative asupra sănătății, în special asupra nivelurilor de fier din organism. Echilibrul și informarea corectă ajută la menținerea beneficiilor fără riscuri, potrivit dcmedical.ro.