Beneficiile cireșelor asupra sănătății. Pot ajuta la pierderea în greutate?

Atât cireșele dulci, cât și cele acre au niveluri semnificative de nutrienți cheie.

Profilul nutrițional al cireșelor

O ceașcă de cireșe proaspte și dulci, fără sâmburi oferă:

97 de calorii

Sub 1 gram de grăsime

2 grame de proteine

25 de grame de carbohidrați

3 grame de fibre

11 miligrame de vitamina C (12% din valoarea zilnică)

342 miligrame de potasiu (7% din valoarea zilnică)

O cană de cireșe proaspete, acre și fără sâmburi, oferă:

78 de calorii

Sub 1 gram de grăsime

19 grame de carbohidrați

3 grame de fibre

99,2 micrograme de vitamina A (11% din valoarea zilnică)

16 miligrame de vitamina C (18% din valoarea zilnică)

268 miligrame de potasiu (6% din zilnic)

Pe lângă acești nutrienți, cireșele sunt bogate în antioxidanți și conțin cantități mai mici de alte vitamine și minerale.

Cireșele sunt sănătoase?

Da, cireșele sunt sănătoase. Conțin antioxidanți care ajută la combaterea stresului oxidativ – un fenomen care accelerează îmbătrânirea și promovează multe boli cronice, de la boli de inimă la boli neurodegenerative.

Fibrele din cireșe ajută la digestie și promovează un microbiom intestinal mai sănătos, ceea ce contribuie la o sănătate mai bună. Acest lucru se datorează faptului că microbiomul intestinal este implicat în reglarea inflamației, a funcționării sistemului imunitar, a nivelului de colesterol și de zahăr din sânge, în absorbția nutrienților și în starea de spirit.

Beneficiile cireșelor

Datorita continutului lor de vitamine, minerale si antioxidanti, ciresele sunt asociate cu cateva beneficii impresionante.

1. Sănătatea pielii

Proprietățile antiinflamatorii și antioxidante ale cireșelor protejează pielea de daunele cauzate de radicalii liberi, care contribuie la apariția ridurilor și a îmbătrânirii premature. Radicalii liberi sunt compuși instabili care intră în organism prin expunerile la mediu, cum ar fi poluarea și smogul. Pentru a deveni stabili, ei fură electroni de la alte celule, pe care apoi le distrug. De-a lungul timpului, acest lucru duce la un proces numit stres oxidativ, care poate contribui la deteriorarea pielii, cum ar fi ridurile, uscăciunea și petele cauzate de vârstă.

Antioxidanții pot contribui cu un electron la radicalii liberi, stabilizându-i și împiedicându-i să capteze electroni și să dăuneze altor celule. Acest lucru ajută la întârzierea îmbătrânirii pielii.

Vitamina C, care este bogată în cireșe, face parte din sistemul de apărare antioxidantă al pielii, dar are și un alt beneficiu pentru sănătatea pielii. Când îmbătrânești, produci mai puțin colagen, care este structura de susținere a pielii. Lipsa de colagen contribuie la lasarea pielii și formarea ridurilor. Mulți oameni iau suplimente de colagen pentru a întârzia ridurile, dar vitamina C este necesară pentru producerea de colagen și, prin urmare, contribuie la o piele mai fermă, cu aspect mai tânăr.

2. Sănătatea intestinală

Cireșele conțin 12% din necesarul zilnic de fibre, ceea ce ajută la susținerea digestiei sănătoase și a unui microbiom intestinal sănătos. Polifenolii din cireșe au activitate prebiotică, hrănind bacteriile benefice din intestin.

Dovezile sugerează că polifenolii promovează tulpini microbiene specifice care îmbunătățesc funcția GI, ameliorând atât constipația, cât și diareea, îmbunătățind intoleranța la lactoză, ameliorând simptomele bolii intestinului iritabil și scăzând riscul bolilor inflamatorii intestinale.

3. Recuperarea după exerciții fizice intense

Studiile indică faptul că cireșele ajută la atenuarea durerii după exerciții fizice, ajutând la recuperarea după un antrenament dificil. Acest efect pare legat de proprietățile antiinflamatoare ale cireșelor, care pot funcționa similar cu medicamentele antiinflamatoare. Majoritatea dovezilor provin din studii în care voluntarii au băut suc de cireșe.

4. Somn

Cireșele pot îmbunătăți somnul, deoarece sunt o sursă naturală de melatonină, un hormon care reglează ciclurile somn-veghe. Consumul de suc de cireșe crește nivelul de melatonină din organism, ceea ce poate ajuta la un somn mai odihnitor. Bea suc de cireșe cu o oră înainte de culcare.

Câte cireșe poți mânca pe zi?

Cireșele sunt sănătoase și delicioase, dar nu este niciodată o idee bună să exagerezi. Ar fi rezonabil să consumi echvalentul unei căni de cireșe pe zi.

Consumul de prea multe cireșe într-o zi poate provoca dureri de stomac și balonare dacă nu ești obișnuit cu o dietă bogată în fibre și te confrunți cu sindromul de colon iritabl.

Cireșele sunt considerate un aliment bogat în FODMAP, așa că monitorizarea dimensiunii porțiilor este crucială pentru oricine cu probleme digestive, în special cu sindromul colonului iritabil.

Cireșele sunt bune pentru pierderea în greutate?

Cireșele au câteva proprietăți unice care le pot face bune pentru pierderea în greutate. De exemplu, un studiu sugerează că cireșele dulci, bogate în polifenoli, reduc factorii de risc asociați cu obezitatea. Cireșele au, de asemenea, un conținut scăzut de calorii, deci consumul lor poate ajuta la înlocuirea altor alimente bogate în calorii din dieta ta și te poate ajuta să reduci aportul total de calorii. Fibrele din cireșe te ajută să te simți sătul după ce ai mâncat.

De asemenea, cireșele promovează pierderea în greutate prin îmbunătățirea somnului, un factor esențial în gestionarea greutății. Cercetările arată că somnul regulat a mai puțin de 7 ore pe noapte crește riscul de greutate corporală mai mare și obezitate.

Când nu dormi suficient, hormonii care reglează pofta de mâncare sunt perturbați, așa că îți este foame și ai nevoie de mai multă mâncare pentru a te simți sătul decât ai fi dormit bine. De asemenea, îți va fi foame mai devreme decât dacă ai fi dormit suficient. Lipsa de somn este legată de poftele alimentare mai frecvente. Aceste condiții fac să fie foarte dificilă pierderea în greutate.

Totoată, cireșele îți pot satisface pofta de dulce. Acest lucru ajută la înlocuirea altor deserturi bogate în calorii.

Este însă important să consumați cireșe ca parte a unei diete echilibrate, bogate în nutrienți și să nu te bazezi exclusiv pe ele pentru pierderea în greutate.

Cum să mănânci cireșele

Cireșele proaspete sunt întotdeauna o alegere delicioasă, dar iată și alte idei care să te inspire.

Adaugă cireșe proaspete sau congelate într-un smoothie sau consumă suc de cireșe.

Pune cireșe feliate peste pâine prăjită și unt de nuci.

Adaugă cireșe uscate proaspete în salate și cereale integrale.

Amestecăcireșe congelate cu pudră de cacao și semințe de chia pentru a face un desert asemănător unui sorbet, potrivit today.com.