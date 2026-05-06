Când lipsa apei devine periculoasă: Durerile de cap cauzate de deshidratare

Specialiștii atrag atenția că această stare poate declanșa frecvent dureri de cap, uneori cu manifestări severe.

Tipuri de dureri de cap asociate deshidratării

Medicii disting două forme principale. Prima este durerea de cap primară, cauzată direct de lipsa de apă din organism. A doua este durerea de cap secundară, care apare atunci când deshidratarea agravează alte afecțiuni preexistente.

În ambele situații, simptomul central rămâne durerea de cap, însă intensitatea și manifestările asociate diferă în funcție de gradul de deshidratare.

Semnele deshidratării

În formele ușoare sau moderate, deshidratarea se poate manifesta prin piele uscată, senzație accentuată de sete, crampe musculare, gură uscată, urinări rare și modificarea culorii urinei în galben închis.

În cazurile severe, simptomele devin mai alarmante și pot include confuzie, iritabilitate, oboseală extremă, amețeli, respirație accelerată, tahicardie și absența urinării (anurie).

Cauzele pierderii de lichide

Durerile de cap pot apărea atât din cauza pierderii rapide de lichide, cât și a unui aport insuficient. Pierderile accentuate de apă pot fi provocate de episoade de vărsături, diaree, febră, transpirație excesivă, utilizarea de laxative sau tratamente diuretice.

De asemenea, lipsa consumuluiregulat de apă, activitatea fizică intensă, stările de greață sau lipsa accesului la apă pot contribui la instalarea deshidratării.

Tratament și recomandări

Tratamentul principal vizează rehidratarea organismului. În formele ușoare, consumul crescut de apă și odihna sunt de obicei suficiente. În situații mai complexe, medicii pot recomanda soluții suplimentare, în funcție de cauză.

consum crescut de lichide, mai ales după efort fizic;

evitarea alcoolului și a cofeinei;

administrarea de medicamente pentru reducerea vărsăturilor sau diareei;

reechilibrarea electroliților prin băuturi speciale;

în cazuri severe, administrarea intravenoasă de lichide;

reducerea activității fizice și evitarea expunerii la căldură;

analgezice fără prescripție medicală pentru calmarea durerii.

Specialiștii subliniază că prevenția rămâne esențială, iar menținerea unui nivel constant de hidratare este cea mai eficientă metodă de a evita durerile de cap asociate deshidratării și complicațiile mai grave, potrivit medicool.ro.