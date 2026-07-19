Care este cel mai sănătos lapte? Nutriționiștii explică cele mai populare variante

Raionul de lactate s-a transformat radical în ultimii ani. Dacă odinioară alegerea era simplă – lapte integral sau degresat –, astăzi consumatorii au la dispoziție numeroase alternative vegetale, obținute din ovăz, nuci, semințe, soia sau cocos.

Diferențele dintre aceste produse nu se rezumă doar la gust. Cantitatea de proteine, grăsimi, vitamine și minerale poate varia semnificativ de la un tip de lapte la altul, ceea ce ridică o întrebare frecventă: Care este cea mai sănătoasă alegere?

Laptele de vacă: între tradiție și noile cercetări

Timp de decenii, recomandările nutriționale au favorizat laptele cu un conținut redus de grăsimi, pe fondul preocupărilor legate de grăsimile saturate și riscul de boli cardiovasculare.

Un consum ridicat de grăsimi saturate a fost asociat cu creșterea colesterolului LDL, cunoscut drept „colesterolul rău”, și cu un risc mai mare de afecțiuni cardiovasculare. Totuși, cercetări mai recente sugerează că grăsimile saturate provenite din produsele lactate ar putea avea efecte diferite față de cele provenite din alte surse alimentare.

Din punct de vedere nutrițional, principalele diferențe dintre tipurile de lapte de vacă sunt legate de cantitatea de calorii și grăsimi. În rest, acestea oferă cantități similare de proteine, calciu, vitamina D, vitamina B12, potasiu și fosfor.

Profil nutrițional

O cană cu lapte de vacă:

Lapte integral: 150 de calorii, 8 grame de grăsimi totale și 5 grame de grăsimi saturate;

150 de calorii, 8 grame de grăsimi totale și 5 grame de grăsimi saturate; Lapte cu 2% grăsime: 122 de calorii, 4 grame de grăsimi totale și 3 grame de grăsimi saturate;

122 de calorii, 4 grame de grăsimi totale și 3 grame de grăsimi saturate; Lapte cu 1% grăsime: 106 calorii, 2 grame de grăsimi totale și 1 gram de grăsimi saturate;

106 calorii, 2 grame de grăsimi totale și 1 gram de grăsimi saturate; Lapte degresat: 84 de calorii și fără grăsimi totale sau saturate.

Un studiu publicat recent în Journal of Nutrition a analizat consumul de produse lactate al adulților tineri pe o perioadă de 25 de ani și a observat că persoanele care au consumat mai multe lactate integrale au prezentat un risc mai redus de calcificare a arterelor coronare comparativ cu cele care au consumat mai puține.

Cercetătorii subliniază însă că mecanismele din spatele acestei asocieri nu sunt complet înțelese. O explicație posibilă este faptul că produsele lactate furnizează și nutrienți importanți, precum calciu, potasiu și vitamina D. O altă ipoteză este că acestea ar putea înlocui în alimentație produse mai puțin sănătoase, precum băuturile îndulcite sau alimentele ultraprocesate.

Grăsimile din laptele de origine animal[

Unii specialiști susțin că sursa grăsimilor saturate este importantă. Grăsimile din produsele lactate fac parte dintr-o structură alimentară complexă, alături de proteine și alți nutrienți, ceea ce le-ar putea diferenția de grăsimile provenite din alimente, precum carnea grasă, produsele prăjite sau anumite uleiuri tropicale.

Totuși, alegerea laptelui integral trebuie făcută în contextul întregii alimentații. Persoanele care optează pentru acest tip de lapte ar trebui să țină cont de aportul total de grăsimi saturate și să echilibreze dieta prin reducerea altor surse bogate în astfel de grăsimi.

Specialiștii atrag atenția că nu există un singur răspuns valabil pentru toată lumea. Cel mai important este ca alimentația să asigure necesarul de calciu și vitamina D, iar alegerea laptelui să țină cont de preferințele și nevoile fiecărei persoane.

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Laptele vegetal, nu întotdeauna mai sănătos

În paralel cu schimbarea obiceiurilor alimentare, laptele vegetal a devenit tot mai popular. Motivele sunt diverse: preocupări legate de sănătate, impactul asupra mediului sau dorința de a evita produsele de origine animală.

Totuși, specialiștii avertizează că faptul că un produs provine din plante nu înseamnă automat că este mai sănătos.

Conținutul nutrițional diferă considerabil între variantele disponibile pe piață. Unele tipuri de lapte vegetal pot avea mai puține proteine decât laptele de vacă, iar altele pot conține zaharuri adăugate.

Atunci când aleg un lapte vegetal, consumatorii ar trebui să verifice eticheta și să caute produse îmbogățite cu calciu și vitamina D, fără cantități mari de zahăr adăugat.

Alegerea depinde de nevoile fiecăruia

Nu există un „campion” universal al laptelui. Laptele de vacă oferă proteine complete și nutrienți importanți, în timp ce variantele vegetale pot fi o alegere potrivită pentru persoanele care evită produsele lactate sau doresc alternative din motive personale.

În final, cea mai bună alegere este cea care se potrivește stilului de viață, preferințelor și necesităților nutriționale ale fiecărei persoane, potrivit nationalgeographic.com.