Cât de des îți poți vopsi părul fără să îl deteriorezi? Avertismentul dermatologilor

În general, recomandările specialiștilor indică un interval de 6–8 săptămâni între vopsirile permanente, perioadă considerată necesară pentru reducerea stresului chimic și limitarea deteriorării fibrei capilare.

Potrivit datelor prezentate de Academia Americană de Dermatologie (AAD), procesele de vopsire și decolorare afectează structura firului de păr prin deschiderea cuticulei și pierderea de proteine esențiale.

Efectele negative ale vopsirii părului

În cazul vopsirii la interval de trei săptămâni, specialiștii avertizează că efectele pot deveni cumulative, ducând în timp la degradarea calității părului.

Fragilizarea firului de păr

Unul dintre principalele riscuri este fragilizarea firului de păr. Repetarea procesului chimic reduce rezistența naturală a acestuia, făcându-l mai predispus la rupere și deteriorare.

De asemenea, expunerea frecventă la substanțe precum amoniacul și peroxidul poate duce la uscarea accentuată a firului de păr și la pierderea elasticității.

Afectarea scalpului

Și scalpul poate fi afectat. Dermatologii semnalează că iritațiile pot apărea mai frecvent în cazul expunerii repetate la substanțe chimice, existând inclusiv riscul de dermatită de contact, potrivit observațiilor Cleveland Clinic.

Cele mai nocive vopsele de păr

Efectele diferă însă în funcție de tipul de produs utilizat. Vopselele permanente produc cele mai puternice modificări asupra structurii firului de păr, în timp ce decolorarea amplifică procesul de degradare prin îndepărtarea pigmentului natural.

Produsele semi-permanente sunt considerate mai blânde, dar utilizarea lor frecventă poate menține un nivel constant de stres asupra părului.

Semnale de alarmă

Specialiștii descriu și o serie de semnale de alarmă care pot indica suprasolicitarea chimică: ruperea ușoară a părului la pieptănare, apariția vârfurilor despicate, aspect tern și lipsit de vitalitate, dar și senzații de disconfort la nivelul scalpului, precum mâncărime sau usturime.

În concluzie, intervalul de trei săptămâni între vopsiri este considerat prea scurt pentru majoritatea tipurilor de vopsele permanente, iar expunerea repetată poate crește riscul de deteriorare a părului și iritații ale scalpului.

Dermatologii recomandă ajustarea frecvenței în funcție de tipul produsului utilizat și de sensibilitatea individuală a fiecărei persoane, potrivit dcmedical.ro.