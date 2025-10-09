Cele mai periculoase alimente expirate: Riscuri și semne de avertizare

Atenție la preparatele expirate

Unele alimente nu trebuie consumate după expirarea termenului de valabilitate deoarece pot afecta grav sănătatea.

Maioneză

Maioneza expirată este deosebit de periculoasă, putând provoca intoxicații alimentare datorită descompunerii ingredientelor perisabile, precum ouăle și uleiul. Semnele clare că maioneza nu mai este sigură includ mirosul neplăcut, consistența modificată, culoarea diferită sau prezența mucegaiului.

Sosuri pentru salate

Sosurile cremoase pentru salate și cele pe bază de ulei se strică după expirare, favorizând dezvoltarea bacteriilor și a mucegaiului. Un miros acru, gust neplăcut sau schimbări de culoare și textură sunt semnale de alarmă care indică deteriorarea și necesitatea aruncării produsului.

Murături

Deși păstrate în saramură sau oțet, murăturile pot deveni nesigure după expirare din cauza modificărilor chimice și biologice ce pot duce la proliferarea bacteriilor nocive sau a mucegaiului. Mucegaiul vizibil, culoarea închisă sau textura neobișnuită sunt indicii că murăturile nu mai pot fi consumate.

Sosuri dulci

Sosurile dulci pe bază de zahăr, cum sunt cele de ciocolată sau caramel, pot părea sigure după termenul de valabilitate, dar ingredientele perisabile precum laptele sau ouăle pot favoriza apariția bacteriilor și a mucegaiului.

Sosurile pe bază de oțet pot suferi modificări chimice care duc la dezvoltarea bacteriilor și mucegaiului, declanșând potențiale tulburări digestive. Mirosul neplăcut, culoarea schimbată și prezența sedimentelor sunt semne că aceste sosuri trebuie eliminate, potrivit hellotaste.ro.