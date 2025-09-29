Cum a evoluat dieta românilor în ultimul sfert de secol: Schimbări în obiceiurile alimentare

x close
de Redacția Jurnalul    |    29 Sep 2025   •   12:00
Sursa foto: Victor Stroe/supermarket

Dieta românilor s-a diversificatt în ultimii 25 de ani, trecând de la un regim bazat pe carbohidrați ieftini și lactate simple, la proteine animale, fructe și băuturi îmbuteliate, arată datele INS.

Cel mai pronunțat declin s-a înregistrat în consumul de pâine, zahăr și lapte, în timp ce apa îmbuteliată, sucurile, cafeaua, fructele și carnea au cunoscut creșteri importante.

Preferințe alimentare între 2021-2014

Prin urmare, coonsumul de carne proaspătă a crescut cu circa 50%, iar cel de fructe cu 67%, în perioada 2021 - 2014. Aceste schimbări arată creșterea veniturilor populației și accesul la produse proaspete.

Totodată, preferințele românilor pentru cafea și băuturi calde s-a majorat cu 83%, iar pentru apa îmbuteliată s-a triplat, înregistrând o creștere de 158%.

În schimb a scăzut consumul de pâine cu 15%, zahăr cu 9%, și lapte cu aproape 3%.

Preferințe alimentare între 2015-2025

În ultimul deceniu a continuat creșterea consumului de carne cu 24%, fructe cu 28%, legume cu 15% și cafea cu 38%, potrivit observatornews.ro.

Subiecte în articol: dieta alimente obiceiuri alimentare
