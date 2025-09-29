Cum a evoluat dieta românilor în ultimul sfert de secol: Schimbări în obiceiurile alimentare

Cel mai pronunțat declin s-a înregistrat în consumul de pâine, zahăr și lapte, în timp ce apa îmbuteliată, sucurile, cafeaua, fructele și carnea au cunoscut creșteri importante.

Preferințe alimentare între 2021-2014

Prin urmare, coonsumul de carne proaspătă a crescut cu circa 50%, iar cel de fructe cu 67%, în perioada 2021 - 2014. Aceste schimbări arată creșterea veniturilor populației și accesul la produse proaspete.

Totodată, preferințele românilor pentru cafea și băuturi calde s-a majorat cu 83%, iar pentru apa îmbuteliată s-a triplat, înregistrând o creștere de 158%.

În schimb a scăzut consumul de pâine cu 15%, zahăr cu 9%, și lapte cu aproape 3%.

Preferințe alimentare între 2015-2025

În ultimul deceniu a continuat creșterea consumului de carne cu 24%, fructe cu 28%, legume cu 15% și cafea cu 38%, potrivit observatornews.ro.