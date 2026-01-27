x close
Cum influențează culoarea ochilor sănătatea vederii: Ghid pentru persoanele cu ochi căprui

de Redacția Jurnalul    |    27 Ian 2026   •   16:30
Sursa foto: Hepta/ Circa 70% din populația lumii are ochii căprui.

Culoarea ochilor este dată de nivelul ridicat de melanină din iris dar oferă și protecție naturală împotriva radiațiilor UV și a luminii puternice.

Avantajele ochilor căprui

Specialiștii spun că persoanele cu ochi căprui prezintă un risc mai redus de degenerescență maculară și alte afecțiuni ale retinei, comparativ cu cei care au ochi deschiși la culoare.

Melanina abundentă din iris ajută la adaptarea rapidă la lumina puternică și reduce disconfortul provocat de strălucirea soarelui. De asemenea, pigmentul poate diminua riscul de apariție a melanoamelor oculare.

Riscuri pentru sănătate

Pe de altă parte, cercetările indică un posibil risc crescut de cataractă la persoanele cu ochi căprui, mai ales în regiunile cu expunere intensă la soare.

Modificările bruște ale nuanței irisului sau apariția unor cercuri neobișnuite pot semnala probleme de sănătate, precum depuneri de colesterol sau alte afecțiuni oculare. Specialiștii recomandă consult medical imediat în astfel de situații, potrivit dcmedical.ro.

Recomandări pentru sănătatea ochilor

  • Protecție UV: purtarea ochelarilor de soare cu protecție completă împotriva razelor ultraviolete.

  • Consulturi regulate: verificări periodice la medicul oftalmolog pentru depistarea precoce a afecțiunilor oculare.

  • Monitorizarea schimbărilor: orice modificare a culorii irisului sau a vederii trebuie evaluată de un specialist.

 

