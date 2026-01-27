Cum influențează culoarea ochilor sănătatea vederii: Ghid pentru persoanele cu ochi căprui

Avantajele ochilor căprui

Specialiștii spun că persoanele cu ochi căprui prezintă un risc mai redus de degenerescență maculară și alte afecțiuni ale retinei, comparativ cu cei care au ochi deschiși la culoare.

Melanina abundentă din iris ajută la adaptarea rapidă la lumina puternică și reduce disconfortul provocat de strălucirea soarelui. De asemenea, pigmentul poate diminua riscul de apariție a melanoamelor oculare.

Riscuri pentru sănătate

Pe de altă parte, cercetările indică un posibil risc crescut de cataractă la persoanele cu ochi căprui, mai ales în regiunile cu expunere intensă la soare.

Modificările bruște ale nuanței irisului sau apariția unor cercuri neobișnuite pot semnala probleme de sănătate, precum depuneri de colesterol sau alte afecțiuni oculare. Specialiștii recomandă consult medical imediat în astfel de situații, potrivit dcmedical.ro.

Recomandări pentru sănătatea ochilor