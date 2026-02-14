x close
Cum te pregătești de petrecere: Cel mai vechi truc din lume pentru un păr strălucitor în doar câteva secunde

de Anastasia Paul    |    14 Feb 2026   •   14:40
Cum te pregătești de petrecere: Cel mai vechi truc din lume pentru un păr strălucitor în doar câteva secunde
Sursa foto: Hepta/Un ingredient simplu și ieftin redă strălucire părului când te grăbești să ajungi la o întâlnire.

Poate că ai cele mai luxuriante șuvițe din lume, dar este aproape garantat că atunci când va trebui să mergi la o petrecere sau la un eveniment, acestea vor arăta grase și plate. Este un fapt evident că părul nu se comportă niciodată așa cum ți-ai dori atunci când contează.

Există însă un truc simplu ar putea schimba lucrurile. Nu trebuie să cheltui o avere cu șampoane uscate sau produse sofisticate. Probabil că dulapul din bucătărie ascunde exact ceea ce ai nevoie pentru a-i da părului un plus de vitalitate.

Ce să folosești în loc de șampon uscat

Stilistul profesionist Matt Newman a distribuit un videoclip pe TikTok în care explică cum folosește acest ingredient din bucătărie pentru a-și împrospăta rădăcinile, făcându-le să pară mai pline și mai elastice în câteva secunde. Matt spune că acesta este „cel mai vechi truc din lume” și ai nevoie doar de amidon de porumb și o pensulă de machiaj.

În videoclip, el înmoaie o pensulă de machiaj pufoasă în amidonul de porumb, apoi își secționează părul și presără ușor amidonul de porumb prin el, afânându-l cu degetele pentru a se asigura că nu rămâne nicio urmă de pudră.

Atenție la riscuri

Acesta este un mic truc genial și inofensiv atunci când te grăbești. Cele mai bune rezultate vin folosind o perie pufoasă și aplicând un strat subțire, apoi spălându-ți părul mai târziu, când ai ocazia. Poate fi o adevărată salvare între spălări. Doar nu transforma acest lucru într-un obicei zilnic și nu presupune că înlocuiește curățarea adecvată.

Folosirea produselor uscate prea des poate contribui la acumularea de pudrei, ceea ce poate lăsa scalpul mai uscat în timp și poate declanșa uscăciune sau descuamare", preczează un purtător de cuvânt al UK Hair Transplants, potrivit express.uk.

 

Subiecte în articol: parul șampon uscat amidon porumb
