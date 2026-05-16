Cum previi durerile de gât cu exerciții inspirate de la piloții de Formula 1

Un model din sportul de performanță

În competițiile de Formula 1, piloții sunt supuși unor forțe extreme, de până la cinci ori mai mari decât gravitația, ceea ce impune o musculatură a gâtului extrem de bine dezvoltată. Pentru a face față acestor solicitări, sportivii folosesc exerciții specifice, de la antrenamente cu benzi elastice până la dispozitive speciale cu greutăți.

Antrenorul Antti Kontsas, care a lucrat cu campioni precum Sebastian Vettel, subliniază însă că principiile de bază sunt aceleași și pentru persoanele obișnuite: progres gradual și exerciții adaptate nivelului individual.

„Gâtul de computer”, o problemă tot mai frecventă

Specialiștii în medicină sportivă avertizează asupra așa-numitului „gât tehnologic” – o afecțiune asociată poziției incorecte în fața ecranelor. Menținerea capului într-o poziție nepotrivită, timp de ore întregi, poate duce la dureri persistente la nivelul gâtului, umerilor și spatelui.

Corectarea posturii și introducerea unor exerciții simple pot contribui la reducerea disconfortului.

Exerciții simple

Printre exercițiile recomandate sunt menținerea capului aliniat cu coloana în poziții statice sau exerciții efectuate din poziția culcat, în care capul este menținut orizontal pentru câteva secunde.

Pentru un nivel mai avansat, pot fi folosite benzi de rezistență sau accesorii speciale, însă specialiștii recomandă prudență și creșterea treptată a intensității.

Antrenamente scurte dar eficiente

Chiar și în cazul piloților profesioniști, antrenamentul gâtului nu necesită sesiuni lungi. Exercițiile pot dura între 10 și 15 minute, de câteva ori pe săptămână, fiind suficiente pentru întărirea musculaturii și prevenirea accidentărilor.

Beneficii dincolo de disconfort

Un gât puternic nu contribuie doar la reducerea durerilor. Studiile arată că o musculatură cervicală bine dezvoltată poate ajuta la prevenirea unor afecțiuni mai serioase, inclusiv reducerea riscului de comoții cerebrale sau alte accidentări, în special în sport.

Recomandările specialiștilor

Experții atrag atenția că orice program de exerciții trebuie adaptat la condiția fizică a fiecărei persoane. În cazul durerilor persistente sau al unor afecțiuni preexistente, este recomandată consultarea unui medic înainte de începerea antrenamentului.

Într-un context în care tot mai mulți oameni petrec ore în fața ecranelor, soluțiile inspirate din sportul de performanță pot deveni instrumente utile pentru menținerea sănătății coloanei vertebrale, potrivit sciencealert.com.