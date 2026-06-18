Cum scazi colesterolul natural? Dieta Portfolio rivalizează cu medicamentele

Colesterolul crescut rămâne una dintre cele mai răspândite probleme de sănătate la nivel global. Numită hipercolesterolemie, afecțiunea apare atunci când grăsimile se acumulează în sânge și pot duce, în timp, la blocarea arterelor, crescând riscul de infarct miocardic sau accident vascular cerebral.

Ce este dieta Portfolio?

Popularizată de specialiștii în nutriție și medici, dieta Portfolio nu este un regim restrictiv cllcasic, fiind o combinație de alimente benefice pentru reducerea colesterolului.

Fiecare componentă a dietei acționează independent asupra nivelului de LDL („colesterolul rău”), iar efectul cumulat poate fi semnificativ.

Dieta Portfolio este o combinație de alimente care, împreună, pot reduce colesterolul LDL într-un mod comparabil cu unele statine, potrivit dcmedical.ro.

4 piloni alimentari ai dietei

Regimul se bazează pe patru categorii principale de alimente, fiecare având un rol diferit în reducerea colesterolului:

1. Proteine vegetale

Surse precum soia, lintea și fasolea contribuie la reducerea grăsimilor din sânge și la îmbunătățirea profilului lipidic.

2. Nuci și semințe

Un consum zilnic moderat de migdale, nuci sau fistic este asociat cu efecte benefice asupra sănătății cardiovasculare.

3. Fibre solubile

Ovăzul, orzul, leguminoasele, dar și fructe precum merele, bananele sau citricele ajută la reducerea absorbției colesterolului.

4. Fitosteroli

Compuși vegetali prezenți în uleiuri nerafinate, semințe și unele legume, pot bloca absorbția colesterolului în intestine.

Ce spun studiile

Un studiu clinic, publicat în Journal of the American Medical Association (JAMA), a comparat dieta Portfolio cu un regim alimentar sărac în grăsimi saturate.

Rezultatele au indicat o reducere a colesterolului LDL de aproximativ 28,6% în cazul dietei Portfolio, comparativ cu 30,9% în cazul tratamentului cu statine.

Cercetătorii au observat, de asemenea, că aderența la dietă joacă un rol esențial: cu cât participanții au respectat mai strict regimul, cu atât beneficiile cardiovasculare au fost mai mari.

Dieta și medicamentele

Deși rezultatele sunt promițătoare, specialiștii subliniază că efectele dietei pot varia în funcție de particularitățile fiecărui organism, inclusiv de factorii genetici.

În unele cazuri, alimentația singură nu este suficientă pentru controlul colesterolului, motiv pentru care medicamente, precum statinele sau inhibitorii PCSK9, rămân esențiale în tratament.

Medicii atrag atenția că dieta și medicamentele pot funcționa cel mai eficient împreună, în cadrul unui plan personalizat.

Cum să reduci colesterolul?

Ghidurile de specialitate, inclusiv cele ale NHS (Serviciul Național de Sănătate din Marea Britanie), recomandă un stil de viață echilibrat, care include:

consum de pește gras, ulei de măsline și cereale integrale

fructe, legume, nuci și semințe

limitarea grăsimilor saturate (unt, carne grasă, produse procesate)

mai puțin zahăr și produse ultraprocesate

activitate fizică regulată, evitarea fumatului și limitarea alcoolului

Concluzie

Dieta Portfolio reprezintă una dintre cele mai studiate abordări alimentare pentru reducerea colesterolului, însă nu înlocuiește tratamentul medical atunci când acesta este necesar.

Specialiștii recomandă ca orice modificare majoră a dietei sau a tratamentului pentru colesterol să fie făcută doar în urma consultului medical pentru o abordare sigură și personalizată a sănătății cardiovasculare.